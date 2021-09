Walmart allarga a tre città il servizio di consegna con auto Ford a guida autonoma Argo AI

Avevamo parlato dell’annuncio delle consegne di Walmart con auto a guida autonoma nello scorso Novembre, ed ora pare che i piani del colosso americano stiano diventando realtà.

Ford e la società di guida autonoma Argo AI stanno lavorando insieme Walmart per lanciare un servizio di consegna senza conducente, con l’obiettivo di effettuare consegne dell’ultimo miglio per gli ordini a domicilio. Le tre aziende avevano già lavorato insieme su un progetto per le consegne con veicoli a guida autonoma nel 2018. La prima città ad essere coinvolta nella sperimentazione è stata Miami, ed ora si pensa di espandere il servizio a Washington e Austin.

Come funziona? Sarà possibile ordinare generi alimentari e altri articoli sul sito Walmart. La cosegna avverrà tramite un veicolo di prova a guida autonoma Ford, che utilizza il sistema di guida autonoma Argo AI. E’ proprio a livello di software, ci saranno importanti integrazioni tra i sistemi di Walmart e quelli di Argo AI che utilizza l’intelligenza artificiale. Quest’ultimo sarà collegato alla piattaforma di ordini del rivenditore, in modo che le consegne possano essere instradate e programmate in modo appropriato.

Qual è l’obiettivo? Le aspettative dei consumatori continuano a spostarsi verso la consegna il giorno successivo o lo stesso giorno. Nei centri urbani, dove c’è una maggiore concentrazione di consegne, questa collaborazione porterà a conoscenze chiave su come la tecnologia di guida autonoma possa migliorare la soddisfazione dei clienti ma anche la logistica.

Ma non ci sarà davvero nessuno all’interno dell’automobile? Se è vero che le auto a guida autonoma di test possono essere utilizzate negli stati delle tre città coinvolte, Walmart conferma che ci sarà comunque una persona al volante, per verificare che tutto avvenga secondo i piani e senza intoppi.

Il futuro è nelle consegne con veicoli autonomi? Pare proprio di si, almeno negli Stati Uniti.