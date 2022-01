Nuove varianti colori 2022 delle calzature top di gamma.

Le scarpe Gaerne da bici e mountain bike si rinnovano per il 2022. Vi presentiamo quindi le nuove varianti colori 2022 delle calzature top di gamma CARBON G.STL (road) e CARBON G.SNX (Mtb).

Gaerne CARBON G.STL 2022: caratteristiche e prezzo

CARBON G.STL stabilisce il nuovo punto di riferimento nelle calzature da ciclismo. La tomaia è realizzata in un unico pezzo di microfibra con foratura a laser per garantire un’ottima ventilazione. Tuttavia, il tallone dalla nuova forma anatomica, combinato con la tecnologia che garantisce la posizione perfetta del piede garantiscono controllo della potenza senza pari. Il sistema di chiusura dispone di 8 zone di fissaggio che forniscono svariate possibilità di regolazione e una chiusura precisa e personalizzata.

Inoltre, l’innovativo rotore con la micro-regolazione progressiva offre il massimo in termini di regolazione rapida, facile e precisa. Anche la suoletta interna anatomica e forata con supporto nella zona tarsale garantisce comfort ed efficienza nella pedalata. La suoletta è forata per un microclima ottimale all’interno della calzatura.

La suola in fibra di carbonio intrecciato, leggera e ultra sottile, garantisce il trasferimento di ogni watt di potenza sui pedali. Il piede risulta altresì più stabile grazie alla conformazione della suola nella zona dell’arco plantare. Infine, la suola presenta un inserto antiscivolo nella punta e un tacchetto intercambiabile nella zona posteriore. E’ possibile inoltre arretrare la posizione della tacchetta di 9 mm rispetto allo standard precedente. La G.STL è disponibile anche con suola “Carbon Speedplay”.

Le scarpe Gaerne CARBON G.STL 2022 hanno un prezzo di 399,90 €.

Gaerne CARBON G.SNX 2022: caratteristiche e prezzo

Anche la G.SNX si pone al vertice della categoria delle calzature da MTB. La tomaia, dal design pulito è realizzata in un unico pezzo di microfibra con foratura a laser per garantire un’ottima ventilazione. Inoltre, è dotata di inserti laterali e frontali a protezione della calzatura. Le caratteristiche sono le medesime della G.STL. Gaerne e i tecnici di Michelin, ha dato origine alla nuova suola da Mtb EPS Light Weight Carbon Fiber, in grado di offrire il giusto mix di performance, durabilità, supporto e leggerezza.

La struttura è realizzata in carbonio per un’ottima rigidità e potenza della pedalata. Inoltre, il battistrada gommato Michelin abbina ad un compound pensato per unire prestazione e resistenza all’abrasione, anche in condizioni estreme. Infine, per i rider più aggressivi, due alloggiamenti nella punta, predisposti per l’inserimento dei tacchetti, avvitabili e sostituibili.

La scarpe Gaerne CARBON G.SNX 2022 hanno un prezzo di 349,90 €.

Offerte Calzature Bici su Amazon

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.