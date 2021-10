Non perdetevi la nostra selezione dei migliori caschi da bici del mese.

Vi proponiamo la nostra migliore selezione di caschi da E-Bike del mese di Ottobre 2021. Tante volte in passato abbiamo sottolineato l’importanza della sicurezza sulle due ruote a pedali, siano essere tradizionali oppure a pedalata assistita. Su qualsiasi tipologia di bicicletta infatti, sia per muoversi in città, sia per lavoro o tempo libero, indossare casco è molto importante.

Sulla base della nostra esperienza, abbiamo quindi selezionato alcuni modelli dei migliori di caschi da bici che potete trovare su Amazon Prime. I migliori caschi e-bike che abbiamo selezionato per voi su Amazon Prime, sono prodotti di marchi specialistici per le biciclette.

POC Obex Spin – Casco unisex

Il modello POC Obex Spin è un casco da bici che include la tecnologia SPIN (Shearing Pad interno), sistema in silicone in attesa di brevetto. La fodera in EPS a densità ottimizzata offre un protezione totale agli urti. Il profilo sottile garantisce per un peso ridotto di 250 gr. e un’estetica pulita. Non manca il sistema di regolazione che rende facile trovare la misura perfetta. Disponibile in bianco o nero in diverse taglie. Il prezzo varia in funzione di colore e taglia. Prezzo ribassato per il colore bianco hydrogen taglia M.

E’ disponibile su Amazon Prime, con spedizione gratuita.

BELL Falcon MIPS – Casco Unisex

Il casco BELL Falcon MIPS è realizzato in policarbonato ed ha un peso da 821 grammi. Disponibile in vari colori dalla taglia 52 alla taglia 62. Il prezzo varia in funzione di colore e taglia.

E’ disponibile su Amazon Prime, con spedizione gratuita.

Kask Valegro

Il Kask Valegro è realizzato in Fibra di carbonio, Policarbonato ed ha un peso piuma di 180 grammi. Disponibile in una ampia gamma di colori dalla taglia 48 alla taglia 58. Il prezzo varia in funzione di colore e taglia.

E’ disponibile su Amazon Prime, con spedizione gratuita.

Salice – Casco Unisex

Il casco da bici Salice è un casco da adulto unisex realizzato in Policarbonato, leggero e disponibile in una ampia gamma di colori dalla taglia 52 alla taglia 58. Il prezzo varia in funzione di colore e taglia.

E’ disponibile su Amazon Prime, con spedizione gratuita.

Giro Synthe MIPS

Il casco da bici Giro Synthe MIPS è un casco da adulto unisex con guscio in policarbonato con rivestimento in EPS, tessuto leggero con fibbia Slimline e rinforzo termoformato SL Roll Cage. Il casco è realizzato in Policarbonato, pesa 610 gr. Il prezzo varia in funzione di colore e taglia.

E’ disponibile su Amazon Prime, con spedizione gratuita.

Lazer Tonic Mips

Il modello Lazer Tonic Mips è un casco da bici con tecnologia MIPS integrata e con regolazione in altezza. Ha una ottima ventilazione grazie a numerose aperture. Il peso è ridotto in soli 230 grammi. Il prezzo varia in funzione di colore e taglia.

E’ disponibile su Amazon Prime, con spedizione gratuita.

Sena R1 con altoparlanti e interfono

Il modello Sena R1 è un casco da bici con altoparlanti e microfono integrati per sentire la musica. E’ inoltre dotato di interfono di gruppo per connettere fino a quattro persone. Grazie al bluetooth è possibile collegare lo smartphone per avere accesso alle funzioni mentre si pedala. Peso del casco 399 g.

E’ disponibile su Amazon Prime, con spedizione gratuita.

