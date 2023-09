Keen Jasper: le sneaker sono diventate una parte essenziale del guardaroba di chiunque desideri coniugare comfort e moda. Per questo, il brand di calzature Keen, fondato a Portland nel 2003, ha ideato quello che resta ad oggi uno dei suoi modelli più iconici, Jasper. È un esempio straordinario di come la funzionalità e il design si uniscano per creare un prodotto unico.

La calzatura Jasper coniuga il look e le prestazioni delle scarpe da arrampicata con la versatilità di una sneaker urban. Lo storico modello Keen, nato 15 anni fa, presenta il classico aspetto delle scarpe da outdoor, sinonimo di funzionalità e comfort, con l’iconica allacciatura dalla punta a linguetta.

La suola in gomma, che avvolge anche la parte superiore delle dita, aggiunge una protezione supplementare ma si flette con il piede, per garantire la massima comodità durante la camminata. Le scarpe Jasper sono inoltre dotate di due set di lacci, per poter abbinare la scarpa ad ogni look.

La tomaia in pelle delle scarpe Jasper è prodotta in maniera responsabile: le concerie Keen, certificate dal Leather Working Group, impiegano minori quantità di acqua, energie e sostanze chimiche durante la produzione, e non inquinano le acque reflue durante i processi produttivi.

Non è una novità: l’azienda di Portland è da sempre attenta al rispetto dell’ambiente per creare il cosiddetto “Keen Effect”, che consiste nel ridurre l’impatto delle scarpe sul pianeta e nel sostenere cause benefiche. Proprio di recente, Keen ha rilasciato sul mercato un’iconica riedizione della scarpa Jasper in collaborazione con Hiking Patrol, e parte del ricavato sarà devoluto all’European Outdoor Conservation Association per la tutela di due specie di rane tropicali a rischio di estinzione.

