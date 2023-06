Drake’s for Sebago è la nuova speciale capsule realizzata in collaborazione con lo storico calzaturificio del New England, composta da una selezione di classici Sebago reinterpretati con materiali selezionati e finiture artigianali Drake in omaggio alle icone originali.

Drake’s for Sebago: il video della nuova capsule collection

Punto di partenza della collaborazione è la Docksides, la scarpa da barca che ha contribuito a definire la cultura dei campus universitari del XX secolo — indossata da Steve McQueen, Paul Newman, Pharrell Williams e molti altri personaggi che hanno influenzato lo stile contemporaneo.

La Docksides Drake’s for Sebago sarà disponibile sia in pelle blu, sia in pelle bianca con lacci in corda e in una variante patchwork con intarsio di pelle blu, rossa e bianca con lacci in pelle. I modelli sono rifiniti con cuciture a mano dal colore a contrasto, occhielli bianchi, il logo della collaborazione a rilievo sulla soletta e una label laterale nei toni del verde e bianco che richiama la tenda da sole che decora l’esterno dei negozi Drake.

Sento una profonda affinità con Sebago, afferma il direttore creativo di Drake, Michael Hill. In effetti, la Docksides è la prima scarpa che ricordo di aver indossato a scuola, un modello che ha avuto un ruolo significativo nel plasmare la mia visione dell’abbigliamento e dello stile. Ho sempre amato la sua silhouette e ciò che rappresenta. È un onore lavorare con il team di Sebago per la proposta della nostra versione. Non volevo alterarne la magia, perché è uno stile senza tempo. Abbiamo selezionato le pelli con cura perché credo che con il tempo, l’esposizione al sole e l’acqua salata invecchieranno magnificamente.

La campagna della collaborazione è stata fotografata all’interno della Maison Premiere di Brooklyn, un bar molto amato da Drake che è una vera istituzione per il seafood. Uno spazio meraviglioso che richiama l’heritage di Sebago legato al mare.

