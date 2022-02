Il video del pneumatico impazzito che si schianta sul parabrezza della polizia

Il video di un pneumatico impazzito che si sgancia da un pick-up e si dirige con gran velocità verso un'auto della polizia distruggendo il parabrezza.

Che probabilità ci sono di finire colpiti in pieno da un pneumatico vagante? Poche, ma è successo a due poliziotti nel sud-est della Pennsylvania. Fortunatamente non sono rimasti feriti quando una gomma impazzita ha colpito il parabrezza della loro auto. Il tutto è stato ripreso dalla telecamera di bordo ed è stato poi pubblicato sulla pagina Facebook del dipartimento di polizia di Spring Township.

Il Ford Explorer Interceptor è fermo sullo spartitraffico centrale quando improvvisamente il pneumatico di un pick-up si sgancia ed inizia a rotolare verso di loro. Rimbalza sul marciapiede giusto giusto per centrare e distruggere il parabrezza del SUV.

Come accennato inizialmente non si sono registrati feriti. E’ tutto da verificare il motivo per il quale la gomma si sia staccata dai supporti.

