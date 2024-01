Un passeggero a bordo di Boeing 737 di SpiceJet è rimasto bloccato nel bagno dell’aereo a causa di un malfunzionamento della serratura della porta. L’uomo è stato liberato solo dopo l’atterraggio ed ha ottenuto il risarcimento completo del biglietto.

Non c’è pace per Boeing, o forse per i passeggeri, perchè dopo la faccenda di parte della fusoliera che si è staccata, oltre al disastro dei 737 MAX , adesso c’è la faccenda dell’uomo bloccato in bagno.

In un incidente decisamente particolare, un passeggero a bordo di un volo SpiceJet da Mumbai a Bengaluru in India, si è ritrovato intrappolato nel bagno dell’aereo per gran parte del suo viaggio a causa di un malfunzionamento della serratura della porta. L’uomo è stato liberato solo dopo l’atterraggio all’Aeroporto Internazionale Kempegowda da un ingegnere della compagnia aerea.

Il volo SG 268, previsto per il 16 gennaio alle 22:55, ha subito un ritardo di quasi tre ore probabilmente a causa della nebbia, partendo dall’Aeroporto Internazionale Chhatrapati Shivaji solo il 17 gennaio alle 2:00. Poco dopo il decollo, il passeggero si è diretto al bagno, ma non è riuscito ad uscire dopo ripetuti tentativi di aprire la serratura. Le sue grida hanno allertato l’equipaggio, che ha tentato di sbloccare la porta senza successo.

A questo punto, la nota scritta a mano e fatta scivolare sotto la porta dal membro dell’equipaggio per cercare di tranquillizzare il passeggero.

Signore, abbiamo tentato di aprire la porta senza successo. Per favore, non si agiti, atterreremo tra pochi minuti, quindi chiuda il water e si sieda. Non appena la porta principale sarà aperta, un ingegnere interverrà. Non si agiti.

A dirla tutta, il “don’t panic”, così come tutta la vicenda, ci ricorda da vicino le scene del film “L’Aereo più pazzo del mondo”.

Anche, perchè, abbiamo scoperto che non è la prima volta che accade, sempre su un Boeing. Una donna era rimasta bloccata sempre in una toilet nel 2019, causando un atterraggio di emergenza. In quel caso erano dovuti intervenire i vigili del fuoco. Oppure, a proposito di servizi igenici, ricordiamo del volo intercontinentale che è stato costretto a rientrare perchè non funzionavano affatto. Ultimo, sapevate che la toilet in aereo è una invenzione italiana?

In ogni caso, il volo è atterrato alle 3:42 e il passeggero scioccato è riuscito a uscire solo dopo l’intervento di un ingegnere che ha riparato la serratura. Dal canto suo, SpiceJet ha confermato l’incidente e ha comunicato che verrà fornito un rimborso completo al passeggero.

Copyright Image: Sinergon LTD