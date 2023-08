Sneakers Porsche x Puma 911 Edition 2023: da 60 anni la Porsche 911 è sinonimo di design e ingegneria super performante. Progettata dal giovane Ferdinand Alexander Porsche e dal suo team, l’auto sportiva – inizialmente chiamata 901 – conquistò immediatamente il cuore degli amanti delle auto.

L’icona ha continuato ad evolversi negli ultimi sei decenni. Dal 1963 a oggi si sono succedute otto generazioni, rendendo chiaro che restare fermi non è mai stata un’opzione per il produttore di auto sportive. Porsche festeggia il 60° anniversario con un’edizione speciale limitata dell’auto sportiva: la nuova 911 S/T.

In linea con la nuova affascinante sportiva, Porsche presenta anche due edizioni speciali in limited edition di sneaker in collaborazione con Puma. I modelli di sneaker appositamente disegnati per l’anniversario riflettono l’impressionante storia dell’iconica vettura sportiva: la Retro Sneaker simboleggia il passato e la Heritage Sneaker il presente della Porsche 911.

Sneakers Porsche x Puma 911 Edition 2023: la Retro

Entrambi i modelli non sono solo in edizione limitata, ma anche numerati individualmente, rendendo ogni paio unico. L’elegante Retro Sneaker è caratterizzata dalla classica silhouette stretta e piatta della Porsche 911 S 2.5 del 1972. Questa era una delle prime 911 con componenti S e T, anche se non portava ancora ufficialmente il suffisso “S/T” . La combinazione di colori della sneaker in azzurro è derivata dal colore esterno del veicolo storico. Lo stesso vale per il numero di partenza 56 sul tallone.

Oltre agli strati esterni in pelle scamosciata impeccabilmente rifiniti in combinazione con i sottostrati e la linguetta in pelle liscia, le cuciture rosse a contrasto completano il look retrò. La sneaker è limitata a 1.972 esemplari in riferimento all’anno di nascita del veicolo. Il numero si trova sul fondo di una linguetta in pelle fissata sul lato della scarpa, con l’accattivante scritta Porsche sulla parte superiore. Sulla parte anteriore della linguetta è applicato come etichetta tessuta il Grill Badge della Porsche 911 S/T. Lo stemma della griglia reca il logo dei 60 anni della Porsche 911 in bianco e nero e adorna anche la targhetta in pelle marrone.

Ritorno al futuro

La Heritage Sneaker ha una silhouette moderna e sportiva, e il suo design e la sua combinazione di colori si ispirano alla nuova Porsche 911 S/T. La tonalità grigia della scarpa in pelle liscia si basa sul colore esterno dell’auto dell’anniversario, mentre la fodera della scarpa riprende il tono marrone cognac degli interni. Il numero iniziale 63 (in riferimento all’anno di nascita della Porsche 911) e la scritta Porsche, entrambi posizionati sul tallone, completano perfettamente il look sportivo.

In omaggio alla prima generazione della 911, le Heritage Sneakers sono limitate a 1.963 pezzi. La numerazione unica si trova sul lato inferiore in tessuto della linguetta, che riporta il disegno dei sedili del veicolo. Lo stemma della griglia è applicato come etichetta tessuta sulla parte anteriore della linguetta in pelle liscia. La Heritage Sneaker presenta il logo 60 Years of Porsche 911 a colori.

La scarpa sinistra di entrambi i modelli di sneaker è dotata di un laccio rosso, mentre quella destra di un laccio nero; nella confezione è incluso un secondo laccio in ciascuno dei due colori. Sulla punta dei lacci si trova il rispettivo numero in edizione limitata. Il numero di partenza corrispondente – 56 o 63 – si trova nella zona del tallone della rispettiva soletta sinistra; e sulla soletta destra, in questa posizione si trova lo stemma della griglia bianco e nero o colorato.

