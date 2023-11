Voyah Passion e Dream in anteprima: ecco come sono dal vivo

Voyah ha debuttato in Europa, e ha scelto l’eCar Expo di Copenhagen per farlo. Noi eravamo presenti al lancio europeo del suo marchio di lusso, dove abbiamo visto in anteprima e dal vivo due delle tre vetture: la Voyah Passion, berlina d’alta gamma, e la Voyah Dream, monovolume elettrica di lusso. L’altro modello è il SUV Voyah Free.

Entrambe godono di design ricercato frutto del lavoro di Italdesign, e sono vendute per ora solo nei paesi scandinavi con prezzi a partire da 80.000 € per il SUV Free, e di 93.700 € per la monovolume. La berlina, invece, non ha ancora rivelato il listino. In Italia potrebbe arrivare entro il 2025.

Voyah Passion ha un bel design e tantissima tecnologia

La berlina Passion è il più recente dei modelli lanciati dal marchio di lusso di Dongfeng Motors, che in Italia vende attraverso Cirelli Motor Company. Da vedere, specialemente in nero, è molto sinuosa ed elegante. Gode di tutte le tipiche scelte stilistiche recenti, ma in ottica abbastanza minimalista: l’anteriore ha fari larghi e sottili, con texture LED doppia che si connette al grande logo Voyah al centro, stesso schema che ritorna anche dietro.

Le dimensioni sono importanti, con lunghezza di 5 metri, paragonabili a quelle di una BMW Serie 5 o una Mercedes Classe E, ma tutto è stato fatto per premiare lo spazio di bordo. Infatti, il cofano è allungato ma non troppo, e la coda cortissima, cosa che evidenzia il passo di ben 3 metri.

E, infatti, è proprio l’interno a garantire il lusso con cui Voyah punta a competere con Denza, i marchi di Geely oltre a quelli europei. La qualità e le finiture sono molto buone, la seduta, anche posteriore, molto comoda con spazio sia per le gambe che per la testa, anche per i più alti. I rivestimenti sono in un particolare tessuto Dinamica, che oltre a dare una sensazione di lusso è anche sostenibile e include certificazione Oeko-Tex 100 per la massima resistenza, anche se è bianco.

Il cuore, però, è il sistema operativo alimentato da Qualcomm e distribuito su tre display che occupano tutta la plancia. A un primo utilizzo sembra davvero molto fluido e personalizzabile, con assistente virtuale AI che aiuta alla guida, unito ai sistemi di sicurezza all’avanguardia che portano anche a un sistema di guida semi-autonoma molto avanzato. Il terzo display è quello per il passeggero, che durante il viaggio o la ricarica può vedere contenuti multimediali, artistici e usare qualche videogioco, oltre a trasmettere il proprio smartphone. C’è un quarto schermo, sul tunnel centrale, per la gestione del clima.

Non manca infine la potenza: nella configurazione più potente, arriva a 510 CV ed è anche il modello Voyah che viaggia più lontano. Si parla di oltre 600 km di autonomia, anche se Voyah non ha ancora ottenuto la certificazione europea WLTP differentemente dagli altri modelli. Molto buona anche l’accelerazione 0-100, che avviene in 3,8 secondi.

Voyah Dream, la mega-monovolume lussuosa

Più imponente, e forse meno raffinata, la Voyah Dream, monovolume squadrata che arriva in un momento di ritorno fortunato per questa categoria di veicoli, sempre più richiesti nel mercato di fascia alta per il trasporto persone e nel noleggio con conducente. In Cina compete con Zeekr 009, Volvo EM90, Denza D9, Lexus LM, Xpeng X9 e Li Auto Mega, molte delle quali proposte anche in Europa. Per ora è venduta solo in Danimarca nelle versioni Business e Platinum con listino rispettivamente di 699.990 DKK (93.784 €) e 799.990 DKK (107.183 €).

Le forme sono quindi meno sinuose della berlina Passion, anche se il corso stilistico è lo stesso. Il frontale è dominato da una calandra gigante con l’altrettanto grande logo Voyah a LED, che si collega ai fari. Dietro, il portellone è verticale e ci sono alcune finiture cromate per aumentare la sensazione di qualità. Inoltre, ci sono grandissime vetrate pensate per aumentare la luminosità e quindi il comfort.

La comodità interna è eccezionale: nella configurazione Platinum, quella a 6 posti, la file centrale è data da due vere e proprie poltrone indipendenti e molto confortevoli, con possibilità di reclinare completamente lo schienale, funzione massaggio e riscaldamento, oltre che con prese USB-C e tantissimo spazio per le gambe per godersi meglio al viaggio.

Un’auto pensata per essere goduta più da chi non guida, ma che comunque non disdegna potenza: 429 CV con accelerazione 0-100 in 5,8 secondi, pensati più per la massa che per le prestazioni. Anche perché l’assetto promette di essere morbido, grazie alle sospensioni pneumatiche con ammortizzatori CTC e telecamera di parcheggio HD a 360 gradi.

