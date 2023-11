Trackting Bike con Neosurance: le due aziende italiane hanno unito le forze per presentare un antifurto GPS con l’assicurazione intelligente. Grazie a questa partnership, possedere una bici e garantirne la sicurezza non sarà più un problema!

L’antifurto GPS, sviluppato da Trackting, incorpora la più recente tecnologia IoT, fornendo una soluzione di sicurezza affidabile e semplice per gli appassionati di ciclismo. Dall’altra parte, Neosurance porta nel progetto la sua expertise in termini di assicurazioni innovative e digitali.

Il sistema proposto combina la massima tecnologia con un processo di assicurazione semplificato e innovativo. Attraverso l’app di Trackting, gli utenti possono attivare la polizza furto direttamente dal loro smartphone, eliminando la burocrazia tradizionale e beneficiando di condizioni estremamente vantaggiose. Questa sinergia tra tecnologia e assicurazione mira a offrire una protezione completa, rendendo la gestione della sicurezza della propria bici più efficiente e accessibile.

Le statistiche sui furti di biciclette in Italia mostrano che ogni due minuti una bici viene rubata, un dato che sottolinea la necessità di una protezione efficace, specialmente per biciclette di alto valore, come quelle elettriche. La soluzione proposta da Trackting e Neosurance risponde a questa esigenza, offrendo protezione sia in spazi chiusi sia all’aperto.

Gli utenti, dopo essersi registrati sull’app e aver accoppiato il proprio tracker, possono scegliere tra tre piani di abbonamento: Standard, Pro e Premium. Il piano Premium offre un servizio a valore aggiunto, ossia la polizza furto e RC sulle bici nuove, attivabile in meno di cinque minuti. In caso di furto o danni a terzi, la garanzia di Responsabilità Civile inclusa nel piano permette di denunciare il sinistro direttamente dall’app. Questa novità sarà disponibile dai primi mesi del 2024.

