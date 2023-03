Puma RS-X Efekt Gradient 2023: le sneakers per questa primavera estate

Il nuovo Puma pack RS-X Efekt Gradient 2023 si unisce al classico franchise Puma RS per dare il via alla nuova stagione. La rinnovata silhouette è disponibile in quattro edizioni curate e legate tra loro da colorway gradient: Navy, Sand, Black e una combinazione di colori Purple.

La silhouette delle sneakers è caratterizzata da un technical feel, con sovrapposizioni che le conferiscono il suo caratteristico look energico. Il contrafforte del tallone funge da elemento di supporto oltre che da tocco pratico alla tomaia. La RS-X Efekt Gradient vanta una lavorazione esagerata che le dona un’estetica futuristica, oltre a una copertura in gomma aderente sulla suola e dettagli in mesh che assicurano leggerezza e traspirabilità.

Il franchise originale RS trae le sue origini nel 1984, quando Puma creò la nuova tecnologia rivoluzionaria Puma RS (Running System) e la prima scarpa intelligente al mondo. Il computer integrato nell’RS aggregava i dati, traducendoli in metriche che consentivano ai runner di diventare più veloci, più efficienti e più competitivi.

A partire dal 2018, la famiglia RS è cresciuta ampiamente, con l’aggiunta di nuovi modelli come RS-X, RS-X3, RS-2K, RS-Fast, RS-Connect, RS-Dreamer e altri ancora. Ora, per il 2023, Puma continua ad ampliare la legacy RS. Il nuovo pack Puma RS-X Efekt Gradient 2023 è disponibile online, nei PUMA Store e in selezionati retailer.

Puma RS-X Efekt Gradient 2023: le immagini della campagna

