Charge myHyundai offre 500.000 punti di ricarica in 30 Paesi

Il servizio di ricarica Charge myHyundai ha raggiunto un altro importante traguardo potendo offrire l’accesso a più di 500.000 punti di ricarica pubblici in 30 Paesi europei. Questo dimostra l’impegno di Hyundai per la diffusione della mobilità elettrificata e per l’infrastruttura di ricarica elettrica, rispondendo alla crescente domanda di veicoli elettrici in Europa.

Grazie alla collaborazione con importanti fornitori di soluzioni di ricarica, come Digital Charging Solutions e IONITY, Hyundai sta adottando un approccio proattivo per offrire una rete affidabile ai conducenti di veicoli elettrici ovunque vogliano andare. Il numero crescente di punti di ricarica in tutta Europa aiuta a combattere l'”ansia da ricarica”, mentre i caricatori ad alta potenza garantiscono tempi di ricarica brevi.

Charge myHyundai offre un’esperienza di ricarica senza interruzioni, permettendo agli utenti di accedere a una delle reti pubbliche più estese d’Europa. Inoltre, i conducenti di veicoli elettrici Hyundai possono beneficiare di tariffe differenziate, dell’accesso a tutte le colonnine con un’unica tessera RFID o app Charge myHyundai e della comodità di una sola fattura mensile per tutte le sessioni di ricarica.

L’app Charge myHyundai offre anche una facile ricerca delle stazioni di ricarica, una funzione di navigazione, filtri per tipo di connettore, velocità di ricarica e tipo di accesso, e aggiornamenti in tempo reale sulle tariffe e la disponibilità.

Inoltre, Hyundai renderà la ricarica dei veicoli elettrici ancora più facile e sicura con la funzionalità Plug & Charge a bordo della IONIQ 6 che abbiamo provato di recente. I proprietari potranno avviare la sessione di ricarica semplicemente collegando il loro veicolo a una colonnina compatibile, senza bisogno di utilizzare la tessera RFID o l’app. L’autenticazione avverrà automaticamente, semplificando ulteriormente la vita dei clienti.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.