adidas Originals x Bape Stan Smith: due giganti del mondo streetwear hanno unito le loro forze per celebrare il 30° anniversario del marchio giapponese con il lancio di due nuove versioni dell’iconica sneaker. Queste Stan Smith rappresentano un tributo al ricco patrimonio dello streetwear giapponese e si distinguono per il loro stile e caratteristiche uniche.

Le nuove Stan Smith Bape sono state reinventate in due varianti di colore, nero e bianco, che creano un contrasto accattivante. Fedele al suo stile, Bape ha rivisitato la silhouette classica delle Stan Smith con un tocco contemporaneo.

La tomaia, in pelle sintetica realizzata con il 60% di materiali riciclati, è caratterizzata da un motivo Solid Camo tono su tono, impresso e in rilievo tono su tono, che aggiunge un elemento di design distintivo alle sneaker.

Un particolare che non passa inosservato è la presenza di dettagli in lamina d’oro con i marchi condivisi, che si posano sopra il tallone ABC Camo Heel Mustache. Il look viene completato con gioielli per lacci dorati celebrativi del ’30 Anniversario’ e una scatola personalizzata co-branded.

Le sneakers Stan Smith frutto della collaborazione vengono presentate attraverso una campagna giocosa e creativa che le colloca all’interno di una gigantesca Claw Machine, enfatizzando lo spirito ludico e l’iconicità delle scarpe.

Entrambe le varianti delle Stan Smith Bape sono in edizione limitata. Queste sneakers sono un vero e proprio pezzo di storia dello streetwear giapponese, in cui heritage e innovazione si incontrano grazie ad un design che rispecchia l’autenticità e la creatività di entrambi i marchi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD