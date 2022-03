Saucony Originals presenta il Collector's Pack.

Saucony Originals Collector’s Pack è dedicato agli appassionati di Saucony e ai collezionisti. Il Collector’s Pack è un esclusivo set che racchiude due modelli iconici della storia del brand americano in tiratura limitata. Realizzati in pelle premium con grandissima cura dei dettagli, Jazz 81 & Shadow 6000 tornano nelle colorazioni OG diventando così veri e propri oggetti da collezione.

Il modello Jazz ha fatto la sua prima apparizione nel 1981 proponendosi di diventare la runner da corsa tecnologicamente più avanzata sul mercato. Eliminando peso e materiali non necessari fino a ridurre all’essenziale ciò che serviva per essere leggero, confortevole e traspirante, questo modello non tradì le aspettative e divenne un’icona già all’epoca. Ad oggi, il modello Jazz è la sneaker Saucony più venduta di tutti i tempi.

Creata originariamente nel 1991 per i corridori ad alto chilometraggio, Shadow 6000 offriva innovazione ad ogni passo. Oggi, grazie ritorno delle forme retrò nel lifestyle, il profilo autentico della Shadow 6000 le ha permesso di essere una delle silhouette più riconosciute e amate dell’intera lineup Saucony Originals.

Ricreate in pelle premium nelle loro colorazioni originali, queste due icone, non acquistabili separatamente, sono disponibili in quantità limitata con uno special box celebrativo.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.