Mazda MX-5 2023 presenta una nuova varietà di colori per carrozzeria, capote e interni e una nuova struttura di gamma che offre un equipaggiamento completo anche sull’allestimento di base. Una inedita tinta per la carrozzeria Zircon Sand sostituisce la Polymetal Grey, e una nuova capote di colore marrone sostituisce quella di colore rosso.

La gamma è strutturata su tre livelli per offrire la possibilità di scegliere tra l’allestimento di base Prime-Line, quello intermedio Exclusive-Line e quello di vertice Homura. Due nuovi modelli Special Edition, Kazari e Kizuna, sono caratterizzati da combinazioni cromatiche esclusive: Kazari presenta rivestimenti in pelle Nappa Terracotta, capote marrone e hard top nero, mentre Kizuna combina rivestimenti in pelle Nappa bianca con capote blu e tetto rigido nero.

Il Kinematic Posture Control aumenta la sicurezza e il comfort in ogni situazione, sia che si affrontino delle tortuose strade di campagna sia che si guidi la MX-5 in pista. Il KPC sfrutta regolazioni istantanee della frenata per aumentare la stabilità delle sospensioni posteriori e ridurre il rollio della carrozzeria in curva, migliorando il caratteristico comportamento e l’aderenza alla strada della MX-5, in particolare quando si spinge l’auto al limite.

Ciò che non è cambiato è la scattante maneggevolezza che deriva dall’innovativa struttura leggera e dal perfetto equilibrio della MX-5, dai brillanti motori Skyactiv-G (a norme Euro 6d anche senza impiegare un filtro antiparticolato) accoppiati a un cambio manuale dal movimento perfetto, e dalla tranquillità che deriva dalla gamma completa di tecnologie di assistenza alla guida i-Activsense.

Mazda MX-5 2023: design e interni

La MX-5 mantiene il suo stile inconfondibile, stemperando i confini tra esterno e interno, mentre mette in evidenza le proporzioni perfettamente equilibrate della biposto. La nuova tinta Zircon Sand, che sostituisce la Polymetal Grey, e la capote della MX-5 roadster, che si apre e si chiude all’istante con un semplice movimento della mano, è ora disponibile in marrone, che sostituisce quella di colore rosso.

La versione con tetto rigido retrattile aggiunge un tocco speciale nel design e nel comfort. Il tetto rigido in tre pezzi della MX-5 RF completamente automatico offre ai clienti il meglio dei due mondi delle sportive: il viaggiare all’aria aperta con la sicurezza e il comfort di un tetto rigido. La RF vanta l’hardtop retraibile più rapido del mercato, con il suo meccanismo ingegnoso e compatto che consente di aprirlo o chiuderlo in soli 13 secondi, anche in movimento sino ai 10 km/h.

All’interno, il conducente e il passeggero sono seduti più in basso rispetto alle MX-5 delle precedenti generazioni e godono di una migliore visibilità a 360 gradi, nonché di una più semplice regolazione del sedile e azionamento delle porte. Il piantone dello sterzo è regolabile non solo in altezza ma anche in profondità, con volante, strumenti e comandi tutti disposti simmetricamente lungo un unico asse per azionarli senza stress e fatica.

Una nuova struttura di gamma con tre livelli offre la possibilità di scegliere tra l’allestimento di base Prime-Line, quello intermedio Exclusive-Line e quello di vertice Homura. Gli allestimenti Exclusive-Line e Homura possono essere dotati del pacchetto opzionale Driver Assistance, che rafforza la già completa dotazione di tecnologie di assistenza alla guida i-Activsense della MX-5.

L’allestimento Homura è arricchito da numerose peculiarità sportive tra cui sedili Recaro e calotte degli specchietti retrovisori nere. Le versioni Homura equipaggiate con il motore Skyactiv-G 2.0 da 184 CV sono inoltre dotate di ammortizzatori Bilstein, una barra duomi, un sistema frenante Brembo e cerchi in lega forgiati BBS. Sempre in gamma, la Homura con motore Skyactiv-G 1.5 da 132 CV monta ruote in lega RAYS.

Due nuovi modelli Special Edition, Kazari e Kizuna, sono caratterizzati da combinazioni cromatiche esclusive: Kazari presenta rivestimenti in pelle Nappa Terracotta, capote marrone e hard top nero, mentre Kizuna combina rivestimenti in pelle Nappa bianca con capote blu e tetto rigido nero. Entrambi i modelli dispongono di serie del pacchetto Driver Assistance. Il motore Skyactiv-G 1.5 da 132 CV è ora disponibile su tutta la gamma della MX-5 e torna anche il cambio automatico, limitatamente ai modelli Special Edition RF con motore Skyactiv-G 2.0.

Mazda MX-5 2023: motore

Lo Skyactiv-G 2.0 è reattivo e immediato a tutti i regimi di utilizzo, risponde rapidamente ai comandi dell’acceleratore e risulta più potente pur conservando la sua efficienza. Il quattro cilindri arriva a 7.500 g/min con una potenza massima di 135 kW/184 CV a 7.000 g/min, mentre la coppia massima di 205 Nm è disponibile già a 4.000 g/min.

Con lo Skyactiv-G 2.0, la MX-5 Soft Top accelera da zero a 100 km/h in 6,5 secondi (6,8 sec per la RF) e raggiunge una velocità massima di

219 km/h (220 km/h per la RF). Il consumo in entrambe le varianti di carrozzeria è di 6,9 l/100 km. Per migliorare ulteriormente l’efficienza, lo Skyactiv-G 2.0 è dotato di i-Eloop, un sistema di recupero dell’energia in frenata basato su condensatore e del sistema di spegnimento in fermata i-stop di Mazda.

La gamma dei motori comprende poi lo Skyactiv-G 1.5, che eroga 97 kW/132 CV a 7.000 g/min e una coppia massima di 152 Nm a 4.000 g/min. La MX-5 con lo Skyactiv-G 1.5 consuma 6,1 l/100 km con emissioni di CO2 di 138 g/km. E’ anch’essa dotata del sistema di recupero dell’energia in frenata i-Eloop e del sistema di spegnimento in fermata i-stop Mazda. Entrambi i motori sono abbinati a un cambio manuale Skyactiv-MT a sei marce a innesto rapido progettato esclusivamente per la MX-5, con la sua classica configurazione a motore anteriorecentrale e trazione posteriore. In opzione la MX-5 RF può disporre di cambio automatico.

