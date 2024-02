La classifica dei 10 Suv ibridi sul mercato disponibili con gli incentivi auto prima che si esauriscano completamente: ecco caratteristiche e prezzi dei modelli.

I Suv ibridi sono una categoria molto apprezzata per l’abbinamento tra la spaziosità e i consumi e le emissioni contenuti determinate dalla presenza sotto al cofano dell’unità elettrica. I loro prezzi non sono sempre economici, ma proprio questo è il momento di acquistarli, dato che gli incentivi che riguardano la fascia di emissioni 61-135 g/km sono tuttora in vigore, ma stanno per esaurirsi. E’ possibile verificare in ogni momento la situazione dei fondi residui sul sito del Mise.

Dopo aver approfondito quali sono le auto economiche che beneficiano degli sconti, ecco quindi la classifica dei 10 Suv ibridi sotto ai 40.000 euro disponibili con l’ecobonus. Per la maggior parte si tratta di auto Mild Hybrid, eccezion fatta per qualche auto Full Hybrid, e molti di questi modelli, rottamando un’auto usata da Euro 0 a Euro 4, si attestano sotto ai 30.000 euro.

I Suv ibridi acquistabili con gli incentivi auto

Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale è il Suv recentemente lanciato dalla Casa del Biscione. Oltre alle versioni termiche e a quella plug-in hybrid, ci sono anche le Tonale Mild Hybrid: disponibile con gli incentivi è in particolare la versione 1.5 130 Cv Mhev TCT7 Sprint, che ha emissioni di 134 g/km e, quindi, rientra nella terza fascia del bonus. Il prezzo di partenza di 39.350 euro diventa quindi di 37.350 euro, rottamando un’auto usata da Euro 0 a Euro 4.

Peugeot 3008

Tra i Suv ibridi acquistabili con gli incentivi attualmente in vigore c’è la Peugeot 3008 Hybrid, uno dei modelli più popolari della Casa del Leone. La versione da 136 Cv e-DCS6 Allure è spinta da un motore 1.2 benzina da 136 Cv abbinato con un’unità elettrica. Risultato: emissioni di CO2 di 124 g/km. Il prezzo di partenza di 38.700 euro diventa quindi 36.700 euro con il bonus e la rottamazione di una vettura usata.

Citroen C5 Aircross

Anche la cugina Citroen C5 Aircross ha un prezzo interessante con gli incentivi. Stiamo parlando della C5 Aircross Hybrid 136 e-DCS You, allestimento omologo del Suv del Leone, sempre con potenza di 136 Cv. Le emissioni, qui, scendono a 119 g/km. Il listino di partenza è di 36.500 euro, che con lo sconto di 2000 euro dell’incentivo con rottamazione diventano 34.500 euro.

Honda HR-V

La Casa giapponese ha sposato da tempo l’ibrido e una delle massime esponenti della categoria è la Honda HR-V, disponibile con gli incentivi: la versione in questione è la 1.5 Hev Elegance Full Hybrid, spinta da un sistema ibrido da 131 Cv. Le emissioni di CO2 sono di 122 g/km, mentre il prezzo di 34.500 euro, con incentivi e rottamazione, scende a 32.500 euro.

Kia Sportage

Profondamente rinnovata, l’ultima generazione della Kia Sportage sposa tutte e tre le declinazioni di ibrido: Mild Hybrid, Full Hybrid e Plug-in Hybrid. Particolarmente interessante è il listino della Sportage 1.6 CRDi MHEV Business, spinta da un sistema ibrido diesel da 136 Cv, con emissioni di 126 g/km. Il prezzo è di poco inferiore a quello della HR-V: 34.400 euro, che diventano 32.400 euro con bonus e rottamazione di un’auto usata.

Hyundai Kona

Non poteva mancare in questa classifica dei Suv ibridi da acquistare con gli incentivi la Hyundai Kona: la coreana, che abbiamo provato nell’ultima generazione, conta su una versione Mild Hybrid 1.0 T.GDI 48V iMT Xline, equipaggiata con un motore da 120 Cv, e con emissioni particolarmente contenute, 123 g/km. Con lei, abbattiamo la barriera dei 30.000 euro, perché con gli incentivi il prezzo di partenza di 29.500 euro diventa di 27.500 euro, sempre con rottamazione.

Toyota Yaris Cross

Toyota è da sempre il marchio ambasciatore dell’ibrido e, parlando di Suv ibridi, non possiamo non menzionare la Toyota Yaris Cross, compatta a ruote alte. La versione 1.5 Hybrid 5 porte E-CVT Active costa 28.050 euro. Forte di emissioni di soli 100 g/km, la Yaris Cross usufruisce del bonus e, quindi, il prezzo scende a 26.050 euro.

Mazda CX-30

La Mazda CX-30 è il Suv compatto della Casa giapponese. Come abbiamo visto nel nostro test drive, offre consumi contenuti ed emissioni di 134 g/km con la versione 2.0L e-Skyactiv-G Mhev 2WD Prime Line. Il sistema ibrido leggero eroga 122 Cv e il prezzo di listino è di 27.850 euro, che con bonus e rottamazione di un’auto usata diventano 25.850 euro.

Jeep Avenger

L’ultima nata del marchio italo-americano è la Jeep Avenger, un Suv compatto in grado di contenere il prezzo di listino, i consumi e le emissioni. La Avenger 1.2 Turbo MHEV Longitude ha sistema ibrido in grado di garantire una potenza di 100 Cv ed emissioni di 111 g/km. Il prezzo di listino è di 26.000 euro, che con l’attuale incentivo diventano 24.000 euro.

Ford Puma

Uno dei più interessanti Suv ibridi acquistabili con gli incentivi è la Ford Puma, che va a inserirsi tra la Fiesta e la Kuga nella gamma dell’Ovale Blu. La Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium Design offre una potenza di 125 Cv, a fronte di emissioni di 122 g/km. Il prezzo di partenza di 25.250 euro scende a 23.250 euro con l’ecobonus e la contestuale rottamazione di un’auto usata.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD