Lego Icons Land Rover Classic Defender 90: il nuovo set per festeggiare i 75 anni di Land Rover Defender. Al costruttore la scelta: il set da 2.336 pezzi è completo di tutti gli accessori per una spedizione in fuoristrada. Il modello ha, infatti, un formato due in uno, che consente ai costruttori di creare un modello stradale o personalizzarlo per l’avventura.

La Defender ha collezionato 75 anni di spedizioni all-terrain. Immediatamente riconoscibile in tutto il mondo, ha un record unico di avventura, aiuti umanitari e duro lavoro.

Il modello in mattoncini, lungo 32 cm, riflette tutto questo con una gamma di accessori, tra cui un portapacchi da tetto, snorkel, paraurti anteriore con verricello funzionante, corrimano e cassetta degli attrezzi, oltre a piastre di trazione per l’attraversamento di fango e sabbia. Ha anche sterzo e sospensioni funzionanti, porte e cofano apribili e un interno con dettagli basati sulla Defender Classic a grandezza naturale.

Per lanciare il set, Lego ha posizionato una vera Defender Classic sulle Highlands scozzesi e l’ha utilizzata per ospitare il Lego Store più difficile da raggiungere al mondo. Questa è stata la scena di una sfida fra gli avventurieri Raha Moharrak e Aldo Kane, che hanno gareggiato per stabilire chi fosse il primo a trovare e costruire il nuovo set.

Lego Icons Land Rover Classic Defender 90: il Lego Store più difficile da raggiungere al mondo

Il set Lego Icons Land Rover Classic Defender 90 è disponibile dal 1 aprile nei Lego store e online al prezzo di 239.99 euro.

