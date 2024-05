La nuova Land Rover Defender 110 Sedona Edition ha un rinnovato confort interno grazie al Signature Interior Pack.

La Land Rover Defender ridefinisce il concetto di avventura di lusso con significativi aggiornamenti attraverso tutta la gamma e con l’introduzione della nuova 110 Sedona Edition. Il lancio della Defender 110 Sedona Edition è un omaggio visivo ai paesaggi del Parco nazionale di Red Rock a Sedona, Arizona. La carrozzeria sfoggia un vibrante colore rosso Sedona, completata da dettagli Narvik Black come la griglia anteriore e le piastre sottoscocca, oltre a cerchi in lega Gloss Black da 22 pollici.

Questa edizione limitata, disponibile solo per un anno, cattura l’essenza dell’avventura con una decalcomania esclusiva sul cofano che rappresenta la topografia di Sedona, e un portattrezzi laterale esterno nel medesimo colore, ottimo per trasportare l’equipaggiamento in condizioni meteo avverse.

Basato sulle elevate specifiche della Defender X-Dynamic HSE, l’interno della Sedona Edition è disponibile per la prima volta con sedili in Ebony Windsor Leather e Kvadrat, per un ambiente resistente e altamente tattile. I sedili sono quelli del Signature Interior Pack, introdotto di recente, che apporta una serie di miglioramenti per un maggiore lusso e attenzione ai dettagli, aggiunte di nuovi materiali tattili e comode tasche portaoggetti per i passeggeri della prima fila.

Il comfort è una priorità, come dimostra il nuovo Signature Interior Pack, mentre per il Defender 130 è disponibile il lussuoso Captain Chairs Pack. I lussuosi sedili individuali disponibili per i passeggeri della seconda fila della Defender 130 offrono il massimo comfort, spaziosità e versatilità, e sono separati da un corridoio che offre un accesso comodo ed elegante alla terza fila. Dotati di tecnologia di riscaldamento e raffrescamento, sono perfetti per avventure di prima classe in tutto il mondo.

I poggiabraccia individuali di ciascun sedile completano il comfort, e il corridoio centrale offre ulteriore spazio al passeggero seduto al centro della terza fila. I doppi portabicchieri su un’area rialzata appena dietro la console centrale anteriore offrono maggiore praticità e creano una divisione informale tra i sedili.

Il Signature Interior Pack, disponibile su tutti i modelli di carrozzeria, include sedili in Ebony Windsor Leather e Kvadrat, nuovi poggiatesta, e tasche portaoggetti comode e tattili.

In termini di prestazioni, la nuova Defender non delude. L’aggiornamento include una gamma di motori più efficienti e potenti, garantendo che ogni modello sia equipaggiato per affrontare sia le avventure urbane che quelle nei terreni più impervi. Inoltre, una serie di pacchetti opzionali come l’Off-Road Pack e il Dynamic Handling Pack permettono una personalizzazione ulteriore delle capacità del veicolo, adattandosi a varie esigenze e stili di guida.

Fonte Land Rover

Copyright Image: Sinergon LTD