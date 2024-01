Nel 2023, la Germania ha registrato un notevole calo nelle emissioni di gas serra, raggiungendo il livello più basso dalla metà del XX secolo. La crisi energetica, la recessione e la diminuzione della produzione industriale hanno contribuito a questo calo storico.

Nel 2023, la Germania ha registrato un notevole calo nelle emissioni di gas serra, raggiungendo il livello più basso dagli anni ’50 del secolo scorso. Con una riduzione delle emissioni di CO2 a 673 milioni di tonnellate, il Paese ha ottenuto un decremento del 46% rispetto al 1990.

Non è tutto oro quel che luccica

La crisi energetica ha giocato un ruolo cruciale in questo calo storico, come spiegato in un articolo del Sole 24 Ore. La trasformazione della bilancia commerciale tedesca dell’elettricità, con una diminuzione delle esportazioni e un aumento delle importazioni a basso costo, ha avuto un impatto significativo. Altri fattori includono la recessione e la diminuzione della produzione industriale, specialmente nei settori ad alta intensità energetica. Importanti anche i risparmi nel consumo di elettricità e gas, mentre l’uso del carbone per la produzione elettrica è sceso ai livelli degli anni ’60, nonostante la chiusura delle ultime tre centrali nucleari in Germania nell’aprile dello scorso anno.

Una riduzione significativa delle emissioni di CO2 è stata influenzata dal calo della domanda di elettricità dovuto agli alti prezzi, e dall’incremento della produzione di elettricità verde, in particolare grazie all’installazione massiccia di pannelli solari nel 2023. Per la prima volta, più del 50% del consumo di elettricità tedesco è stato generato da fonti rinnovabili, raggiungendo i 268 TWh.

Secondo Agora Energiewende, il think tank tedesco che ha analizzato il fenomeno, solo il 15% del risparmio totale avrà un effetto a lungo termine, attribuibile all’aumento di elettricità verde e alle misure di efficienza energetica. Circa la metà dei risparmi nel 2023 sono stati determinati da effetti a breve termine come cali di produzione e minori consumi di elettricità.

E le auto?

Un altro fattore chiave nella significativa riduzione delle emissioni di gas serra in Germania nel 2023 è stato il crescente utilizzo delle auto elettriche. Con la Germania che ha superato il 50% di produzione di energia da fonti rinnovabili, l’adozione di veicoli elettrici ha assunto un ruolo sempre più centrale nella strategia di riduzione delle emissioni del Paese.

Alimentati da fonti di energia pulita e rinnovabile, hanno contribuito a ridurre le emissioni di CO2 legate al settore dei trasporti. Da aggiungere come l’infrastruttura per la ricarica elettrica elettrici in Germania ha visto miglioramenti significativi, rendendo più accessibile e pratico l’uso di queste auto. Questa transizione verso la mobilità elettrica rappresenta un passo importante per la Germania nel suo percorso verso un futuro più sostenibile e a basso impatto ambientale.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD