Ducati e Bentley, due giganti nel mondo del lusso e delle prestazioni, hanno unito le forze per creare una moto in edizione limitata che incarna l’eccellenza di entrambi i brand: la Ducati Diavel for Bentley. Questo progetto rappresenta una pietra miliare nel segmento delle moto di lusso, combinando tecnologia, stile e prestazioni.

La Ducati Diavel for Bentley è stata presentata in anteprima a Art Basel Miami Beach. La base tecnica per questa collaborazione è il performante Diavel V4 di Ducati, che integra elementi distintivi della Bentley Batur, una vettura realizzata a mano in soli 18 esemplari.

La Diavel for Bentley si distingue per la sua eleganza e il design raffinato, che la rendono una moto unica nel suo genere. Sarà prodotta in una serie numerata limitata a 500 esemplari, a cui si aggiungono altre 50 moto speciali “Ducati Diavel for Bentley Mulliner”, riservate ai clienti Bentley. Queste ultime incarnano la personalizzazione e l’individualità intrinseca della Batur.

I dettagli come le prese d’aria laterali, gli estrattori posteriori triangolari, il parafango anteriore e il codone monoposto della Diavel sono ispirati a elementi distintivi della Batur. La moto presenta numerosi componenti in fibra di carbonio, con un’estetica ispirata agli interni dell’auto, come la sella del pilota in Alcantara nera che rivela il tessuto rosso sottostante, uguale a quello dei sedili della Batur.

L’esclusività si estende ai cerchi forgiati, progettati e realizzati appositamente per questa moto, e verniciati in Dark Titanium Satin. Il colore Scarab Green utilizzato per tutta la carrozzeria è sofisticato e raffinato, ricco di sfumature metalliche, ed è un colore disponibile nella tavolozza Bentley Mulliner.

La Diavel for Bentley Mulliner offre un livello ulteriore di personalizzazione, consentendo ai clienti di scegliere colori diversi per la sella, le pinze del freno anteriore, le parti in fibra di carbonio e i cerchi, oltre a selezionare il colore per le parti della carrozzeria.

Ogni Diavel for Bentley viene consegnata con un certificato di autenticità, una sella per il passeggero, un telo coprimoto e una cassa da trasporto in legno personalizzata. Il cuore della moto è il propulsore V4 Granturismo da 1.158 cc, che offre 168 CV di potenza, ricco di coppia ma leggero e compatto, con un suono inconfondibile grazie all’ordine di combustione Twin Pulse e all’impianto di scarico dedicato.

La collaborazione tra Ducati e Bentley ha portato anche alla creazione di una capsule collection, che permette di completare il proprio look con un casco jet e una giacca tecnica in edizione limitata, caratterizzata da una combinazione di colori che rispecchiano quelli della moto.

Copyright Image: Sinergon LTD