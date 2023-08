Il costruttore cinese Leapmotor debutta in Europa con il Salone di Monaco

Anche Leapmotor è da inserire tra i sempre più marchi cinesi che tra il 2024 e il 2025 faranno il loro ingresso sul mercato europeo. E questo marchio, fondato ad Hangzhou nel 2015, è tra i pochi ad arrivare già con una gamma piuttosto completa.

In Cina si è fatto conoscere per l’uso sapiente di tecnologia e intelligenza artificiale a prezzi molto concorrenziali, e anche in Europa dovrebbe mantenersi sotto la media puntando su AI e autonomia. A Monaco porterà tutta la sua gamma, un nuovo modello elettrico e parlerà della piattaforma nata proprio per i veicoli a batterie.

La gamma di Leapmotor per l’Europa

Ancora non sappiamo ufficialmente quali auto di Leapmotor saranno importate in Europa, anche se molto probabilmente arriveranno almeno le due vetture di punta. La prima è il SUV Leapmotor C11, lanciato in Cina nel 2021 con 536 CV di potenza nella sua configurazione massima e batteria da 90 kWh con circa 550 km di autonomia, che nasce su una piattaforma Qualcomm Snapdragon 8155 e che quindi punta tutto sul software e sulla tecnologia.

Ha un design pulito e moderno, con forme morbide e ariose, come lasciano intendere anche le ampie vetrate. Dentro è ben fatto, con materiali pregiati e ben 3 display, con riconoscimento facciale. Suo punto di forza sono gli ADAS e il sistema a 12 telecamere con guida autonoma di livello 3 grazie alla partnership con Huawei che ha dotato la vettura del suo chip Kirin A1.

Stesse caratteristiche della berlina C01, che condivide tutto con il SUV rappresentandone la versione a guida bassa. Essendo però meno pesante e più filante, l’autonomia su ciclo CLTC arriva a 717 km, che su ciclo WLTP potrebbe rimanere intorno ai 600, al pari di Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 6 o Polestar 2.

Oltre a questi due modelli, Leapmotor potrebbe portare anche la coupé elettrica T03, anche se ormai conta un po’ di danni. In ogni caso, per il suo debutto in Europa e in altri mercati globali, a Monaco Leapmotor presenterà un nuovo modello, sempre elettrico, il primo basato sulla nuova piattaforma dedicata esclusivamente ad auto BEV annunciata qualche mese fa e ora pronta a dare vita a una nuova e più ricca gamma.

Al Salone bavarese saranno presenti sia il CEO Zhu Jiangming, sia Matt Lei, presidente della Divisione Internazionale di Leapmotor, prima CEO di MG Motor Europe e SAIC Motor Europe. Entrambi, e soprattutto Lei, illustreranno la strategia del marchio cinese sui mercati europei dove ha intenzione di iniziare le operazioni commerciali.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.