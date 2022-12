Cake Kibb è il trattorino elettrico con parti riciclate e riciclabili.

Nelle scorse ore è stato presentato il concept Cake Kibb, un quadriciclo elettrico con tecnologia di guida semi-autonoma che l’azienda svedese ha pensato per i lavoratori agricoli.

Già impegnata in prodotti pensati per aziende e lavoratori, con una ricca gamma di scooter e monopattini cargo, con il Kibb Cake dimostra di voler espandere il suo target. Sono disponibili anche scooter elettrici cittadini, come il Makka da noi provato, e veicoli per il fuoristrada.

Cake Kibb per cambiare il modo di lavorare i campi

Cake Kibb è un veicolo ibrido, in parte un ATV elettrico in parte una piattaforma di lavoro semi-autonoma, in grado di “sporcarsi” nella terra e nel fango anche senza un pilota a bordo, ed è inoltre il primo mezzo a quattro ruote dell’azienda scandinava.

Come detto, è pensato per un uso agricolo leggero, e per integrare il lavoro umano a quello meccanico e gestire le esigenze dell’agricoltura.

Questo perché oggi, secondo Cake, la maggior parte dei mezzi agricoli sono altamente inquinanti, per cui Cake si pone come alternativa a basso impatto, sia perché offre un mezzo elettrico, sia perché quel mezzo è realizzato nella sua quasi totalità da elementi riciclati e riciclabili.

Cake Kibb ha un corpo modulare, sull’onda dello scooter Cake Ösa, su cui è possibile usare diversi accessori. Inoltre, ha tecnologia Vehicle-2-Grid, che permette di usare il pacco batterie del Kibb come centrale elettrica mobile, per alimentare vari dispositivi usati sul campo. Il Kibb può eseguire autonomamente alcuni compiti, dando modo agli agricoltori di occuparsi di altro.

Nato dagli studenti

Cake Kibb è il frutto di una tesi di master di Fanny Jonsson, un designer di trasporti svedese in seguito al suo tirocinio nell’azienda nel periodo di studi all’Umeå Institute of design, e deve aver lasciato una bella impressione alla società, tanto che ha deciso di sviluppare l’idea e farne un prodotto concreto.

Siamo quindi ancora alle prime fasi di sviluppo: il Cake Kibb, infatti, debutterà dopo il 2025.

