Più divertimento, più enduro e ancora più rosso!

GASGAS Enduro 2023: mulattiera? Prova speciale? O quel tratto di estrema che tu e i tuoi amici state provando da settimane? GASGAS sa bene che ogni endurista ha esigenze diverse, e questa è la ragione per la quale continuano a offrire motociclette divertenti e facili da usare, capaci di adattarsi a piloti di ogni livello e abilità.

Costruite sulla base di decenni di esperienza e know-how tecnico nell’enduro e nel trial, tutte le moto possono contare sulla tecnologia più recente e su uno stile distintivo. Per il 2023 sono proposte con grafiche ancora più aggressive, dove il rosso GASGAS domina.

GASGAS Enduro 2023: la gamma

La gamma GASGAS Enduro 2023 si compone di quattro modelli disponibili nelle motorizzazioni 2T e 4T, tutti dotati di iniezione elettronica e omologati EURO 5. Le moto si avviano in qualunque condizione con la semplice pressione di un pulsante, per poi funzionare con la massima dolcezza tutto il giorno, e tutti i giorni. In particolare, i nostri due tempi grazie alla tecnologia TPI (Transfer Port Injection) non hanno nemmeno bisogno di premiscelare: dai gas e via!

Le nuove GASGAS EC 2023 sono ancora più filanti e decisamente appariscenti. I nostri tecnici hanno infatti lavorato su plastiche super funzionali e confortevoli e ci hanno dato dentro col nostro colore preferito, così da aumentare l’impatto visivo con un nuovo look assolutamente fantastico!

Che sia una EC 250, una EC 300, una EC 250F o la EC 350F, le GASGAS 2023 sono state progettate per regalare il massimo in termini di divertimento, affidabilità e durata. La ciclistica sopraffina e in particolare le sospensioni WP XACT contribuiscono a rendere le nuove enduro estremamente facili, anche sui terreni più difficili. In particolare, il monoammortizzatore collegato al link consente di assorbire gli ostacoli più duri e di affrontare le mulattiere più ardue, assicurando alle nostre EC grande trazione e la miglior dinamica di guida.

Per sfruttare al meglio la nuova gamma enduro, GASGAS propone un’offerta completa di accessori tecnici e abbigliamento. Chi vuole proteggere, migliorare o personalizzare il suo mezzo per scorazzare sui percorsi preferiti troverà nell’ampio catalogo tutto, ma proprio tutto quel che cerca: dalle ruote agli impianti di scarico e dalle piastre forcella ai paramani.

La collezione di abbigliamento tecnico offre protezione, comfort e stile, e propone completi “dalla testa ai piedi” per tutte le taglie, disegnati specificamente per l’enduro e il cross-country, sia amatoriale che agonistico!

