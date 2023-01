La EMC Wave 3 GPL è un Suv medio importato in Italia da Eurasia Motor Company: prodotto in Cina, è dotato di un impianto a gas sviluppato in Italia grazie alla collaborazione con la BRC. In concessionaria si trovano due versioni, Easy Wave con cambio manuale e Premiun Wave con cambio automatico.

Tecnologica e ben accessoriata, la Sport Utility del marchio cinese su base Chery Tiggo 5X va ad arricchire l’offerta della categoria proponendo un prezzo competitivo, a partire da 22.000 euro, e fino a 147 Cv di potenza. Lunga 4,44 metri e alta 1,67 metri, ha un passo di 2,63 metri che le consente di essere spaziosa.

Il motore della EMC Wave 3

L’aspetto più suggestivo della EMC Wave 3 è proprio il propulsore, alimentato da un impianto GPL made in Italy: il motore è un 1.5 bifuel benzina GPL con due diverse potenze, 113 Cv per la versione con cambio manuale e 147 Cv per quella con cambio automatico. La coppia è di 140 Nm sull’entry level e sale a 214 Nm sull’allestimento superiore.

Tecnologia, prezzi e dotazioni

Come per la maggior parte dei Suv moderni, i progettisti hanno rivolto grande attenzione agli interni, con il sedile di guida regolabile elettricamente, il phone box con ricarica wireless, il quadro strumenti digitale con schermo da 7 pollici e il grande touchscreen centrale da 10,25 pollici.

I prezzi della EMC Wave 3 Easy Wave partono da 22.000 euro, mentre quelli della EMC Wave 3 Premium Wave da 24.400 euro. La dotazione di serie è ricca e prevede:

Gruppi ottici a Led ,

, Cerchi in lega da 18”,

da 18”, Tetto panoramico ,

, Prese USB : due frontali e una posteriore,

: due frontali e una posteriore, Sistema di assistenza alla partenza in salita ,

, Avviso del superamento di corsia ,

, Sensore di pressione degli pneumatici,

degli pneumatici, Freno di stazionamento elettronico,

elettronico, Sensori di parcheggio con retrocamera.

SCHEDA TECNICA

Motori Bi-fuel benzina/GPL: 1.499 cc, 4 cilindri (turbo) Potenza massima di sistema 113 CV a 6.150 giri (147 CV a 5.500 giri) Coppia massima 140 Nm a 5.000 giri (214 Nm a 2.000 giri) Velocità 175 km/h (190 km/h) 0-100 km/h n.d. (10 secondi) Cambio Manuale a 5 marce (automatico CVT) Trazione Anteriore Dimensioni 4,40 x 1,83 x 1,67 m Bagagliaio Da 360 litri Peso con pilota a bordo 1.396 kg (1.543 kg) Prezzo 22.050 euro / 24.400 euro

—–

