Le auto GPL più economiche 2024: i 10 modelli che costano meno

Le auto GPL più economiche del 2024 che sta per arrivare sono un’ottima occasione per chi vuole cambiare la vettura tra la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo. Nella maggior parte dei casi sono modelli già affermati, tra cui alcuni dei più venduti sul mercato, ma ci sono anche auto di Costruttori che stanno conquistando popolarità in questo ultimo periodo.

Si tratta di modelli che partono da meno di 15.000 euro e si mantengono al di sotto dei 25.000 euro. Cifre, dunque, alla portata di molte tasche. Con il vantaggio del GPL che, pur avendo perso punti a favore delle alimentazioni elettrificate, rimane un’ottima soluzione alternativa ai carburanti tradizionali per il suo rapporto qualità-prezzo. Vediamo, quindi, quali sono le auto GPL più economiche.

Auto GPL 2024: la classifica delle più economiche

Ford Fiesta

Partiamo da un grande classico: la Ford Fiesta, la vettura più longeva dell’Ovale Blu. L’auto GPL più economica della gamma è la Fiesta 1.1 75 Cv GPL Titanium 5 porte, che con un equipaggiamento molto ricco, parte da un prezzo di 23.550 euro.

DR 3.0

Proseguiamo con la DR 3.0 GPL: la Casa molisana punta molto sulla doppia alimentazione e, in questo caso, il bifuel riguarda il Suv più piccolo, equipaggiato con un motore 1.5 da 114 Cv. Il prezzo di listino parte da 20.400 euro.

Evo 3

Ancora più economica è la “cugina” Evo 3, che nella versione 1.5 bifuel GPL perde qualche cavallo rispetto alla DR 3.0, portando la potenza a 107 Cv, ma guadagna in consumi, 6,7 litri/100 km dichiarati, e nel prezzo di partenza, 18.400 euro.

Lancia Ypsilon

Non poteva mancare nella classifica delle auto GPL più economiche 2024 la Lancia Ypsilon, ambassador del marchio che porta sul cofano. L’ormai affermata 1.2 69 Cv 5 porte GPL Silver ha un listino che parte da 18.350 euro.

Mitsubishi Space Star

L’ultima generazione della Mitsubishi Space Star, con i suoi 3,85 metri di lunghezza, è un modello pensato per la città. L’alternativa economica alle tante proposte elettriche presenti sul mercato è la Space Star 1.2 bifuel GPL Invite, che parte da un prezzo di 17.150 euro.

Hyundai i10

Anche la piccola Hyundai i10, oltre ai tradizionali propulsori benzina, presenta una motorizzazione bifuel: si tratta della i10 1.0 GPL Econext Advanced da 65 Cv e 998 cc, che ha un listino di partenza di 16.650 euro.

Fiat Panda

La Fiat Panda è la vettura più venduta sul mercato. Da qualche anno ha puntato sul sistema ibrido, ma la Panda GPL rimane un must, specie per i giovani e i neopatentati. Uno dei segreti, aldilà della popolarità del modello, è il motore 1.2 EasyPower da 69 Cv. Il prezzo parte da 16.450 euro.

Kia Picanto

Sul podio delle auto GPL più economiche c’è la Kia Picanto: in mezzo ai Suv della gamma coreana, la più compatta del brand, solo 3,5 metri di lunghezza, presenta una versione 1.0 GPL da 69 Cv. Il listino parte da 15.900 euro.

Dacia Duster

Quando si parla di auto GPL e di prezzi convenienti, Dacia diventa inevitabilmente protagonista. Proprio perchè la Casa romena ha puntato su questa alimentazione fin dalla nascita: il modello simbolo è il Suv Duster, che nella versione 1.0 TCe 4×2 Access da 91 Cv, parte da un prezzo di 14.950 euro.

Dacia Sandero

La classifica delle auto GPL più economiche del 2024 è guidata da un’altra Dacia, la Dacia Sandero Streetway 1.0 TCe EcoG Essential, equipaggiata con un motore da 100 Cv.

L’ultima generazione del modello ha compiuto un deciso balzo in avanti dal punto di vista tecnologico, ma il prezzo rimane un punto centrale della strategia. In questo caso, la Sandero GPL parte da 13.200 euro.

Copyright Image: Sinergon LTD