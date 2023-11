Cirelli 7: le caratteristiche del Suv a 7 posti per le famiglie

Cirelli 7 è il più grande dei Suv della Casa italo cinese: un modello lungo 4,85 metri e largo 1,90 metri, che fa della presenza su strada e dello spazio per 7 passeggeri le sue caratteristiche principali. Il motore è turbobenzina, ma c’è anche una versione GPL.

Più grande sia della Cirelli 3, sia della Cirelli 5, gli altri due modelli del marchio italiano che utilizza componenti provenienti dalla Cina, la Cirelli 7 è davvero pensata per le famiglie. Si basa sul modello cinese Forthing U-Tour, che è prodotto dal colosso cinese Dongfeng. Svelata per la prima volta all’IAA Mobility 2023, è appunto un monovolume che unisce comfort e funzionalità. Il suo lancio ha destato grande attenzione, anticipando un possibile debutto di questo marchio nel mercato europeo poi avvenuto grazie a Cirelli CMC.

Ecco qui le sue principali caratteristiche.

Cirelli 7: come è il Suv 7 posti

Gli esterni della Cirelli 7

Il marchio CMC propone modelli a ruote alte sportivi: la Cirelli 7 non fa eccezione. A testimoniarlo è l’enorme griglia anteriore, aggressiva e dominata da una barra verticale sfumata, che delimita i fari dal taglio verticale.

Le fiancate sono robuste, mentre la coda è da Sport Utility tradizionale, ovvero spiove quasi verticalmente per non rubare spazio all’abitacolo. A caratterizzare il posteriore sono la linea continua della fanaleria e la scritta Cirelli in corsivo. Un vero e proprio marchio di fabbrica.

Interni e tecnologia

Come sulla Cirelli 5, all’interno comanda la tecnologia: il display LCD da 10,25 pollici è il principale elemento della plancia, ma ci sono anche la Dashcam e una folta serie di Adas. Il comfort si traduce in tre diverse configurazioni dei sedili e oltre 10 opzioni di regolazione.

Il bagagliaio ha una capacità di 390 litri, che diventano 1960 litri senza la terza fila di sedili e con quelli posteriori abbattuti.

Motori

Il motore della Cirelli 7 è un 1.5 turbo benzina 4 cilindri da 197 Cv, con una coppia di 285 Nm. C’è anche la versione Bifuel a GPL. Il propulsore Euro 6 ha consumi dichiarati di 7,58 litri/100 km e emissioni di 180 g/km.

Prezzi e dotazioni

l prezzo della Cirelli 7 parte da 36.200 euro per la Cirelli 7 benzina, mentre la Cirelli 7 GPL costa 2.000 euro in più, 38.200 euro. Ricca è la dotazione offerta dal Costruttore. Spiccano, tra gli Adas:

Avviso di collisione anteriore,

Assistente angolo morto,

Rear Cross Traffic Alert,

Aiuto al parcheggio,

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici,

Assistenza alla partenza in salita,

Controllo della discesa,

Telecamera a 360°,

Abbaglianti adattivi.

Tra le opzioni di comfort, ci sono:

Il sedile del conducente regolabile elettricamente in 10 posizioni,

Il sedile passeggero regolabile elettricamente in 4 posizioni,

I sedili in seconda fila regolabili elettricamente,

Infotainment con display LCD da 10,25 pollici,

2 tavoli portaoggetti nella parte posteriore.

