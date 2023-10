Cirelli 3: ecco come è il Suv da 30.000 euro

Anche la gamma di Cirelli Motor Company ha il suo modello entry level: si tratta della Cirelli 3, un Suv dal look giovane, con carrozzeria in bicolore e una grande attenzione alla tecnologia e, in particolare, ai sistemi di sicurezza.

Le componenti arrivano dalla Cina, ma il marchio è italiano e offre una duplice scelta in termini di motorizzazioni, benzina o bifuel GPL, mantenendo in entrambi i casi un prezzo di poco superiore ai 30.000 euro. Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche della Cirelli 3.

Cirelli 3: gli esterni e la tecnologia

Il design della Cirelli 3 è quello di un moderno Suv medio, 4,670 metri di lunghezza, con una grande griglia frontale dal piglio sportivo, fianchi robusti e sinuosi, doppio scarico posteriore e finiture molto curate. La guida tipica delle Sport Utility è garantita dall’altezza di 1,740 metri.

All’interno, sono disponibili sedili e volante in pelle, mentre al centro della plancia, accanto da quadro strumenti da 4,2 pollici, c’è il display dell’infotainment LCD da 7 pollici. Il bagagliaio da 570 litri la rende adatta per le gite fuori porta.

Motori e prezzi

Come la sorella Cirelli 5, anche la CMC Cirelli 3 presenta sia un motore 1.5 Turbo benzina, sia un motore bifuel benzina-GPL, in abbinamento a un cambio automatico a 6 rapporti. La potenza del quattro cilindri è di 133 Cv, mentre la coppia di 212 Nm. I consumi si attestano su 9,27 litri/100 km.

I prezzi partono da 30.200 euro per la Cirelli 3 1.5 Turbo Sport e salgono a 32.200 euro per la Cirelli 3 1.5 Turbo GPL Sport.

Dotazioni

L’attenzione alla tecnologia e alla sicurezza di traduce in una ricca offerta di dotazioni per la Cirelli 3. Nel dettaglio:

FCW – avviso di collisione anteriore,

– avviso di collisione anteriore, Cruise Control ,

, Ausilio per il parcheggio anteriore e posteriore,

anteriore e posteriore, Assistenza alla partenza in salita ,

, Telecamera a 360 gradi ,

, Climatizzatore automatico ,

, Volante multifunzione regolabile in altezza,

regolabile in altezza, Servosterzo elettrico EPS ,

, Hotspot WIFI a bordo,

a bordo, Ricarica a induzione per il cellulare,

per il cellulare, Sedile del conducente regolabile elettricamente in 6 posizioni,

in 6 posizioni, Isofix ,

, Controllo di trazione TCS ,

, Sistema di controllo della pressione degli pneumatici TPS ,

, Freno di stazionamento elettronico,

elettronico, EBD – distribuzione elettronica della forza frenante.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED