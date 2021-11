VR46 E-MTB Valentino Rossi: nuova linea di mountain bike elettriche

La MotoGP delle Mountain Bike Elettriche è arrivata!

VR46 E-MTB – VR|46 di Valentino Rossi e MT Distribution presentano ad EICMA 2021 la mountain bike elettrica premium, pensata per soddisfare anche i bikers più esigenti grazie. Caratteristiche distintive delle nuove e-MTB la qualità progettuale Made in Italy e la cura nella scelta dei componenti accuratamente selezionati. Al progetto della VR46 E-MTB partecipano infatti importanti player nella componentistica bike ed elettrica come Bosch, Pirelli, Sram/Rock Shox, Fulcrum, Ohlins, Crankbrothers, Technomousse e Ochain.

TERRA VR|46: prima e-mtb da enduro bi-ammortizzata

TERRA VR|46 è la prima VR46 E-MTB concepita tra Tavullia e Bologna ed è una e-bike da enduro bi-ammortizzata in grado di offrire una pedalata fluida ed un elevato controllo in discesa e in curva grazie a soluzioni tecniche avanzatissime. Il progetto è stato sviluppato dal team di ricerca e sviluppo di MT Distribution, che si è occupato dell’ingegnerizzazione e design del telaio e della bici.

Motore e Batteria Bosch

Il motore che equipaggia la VR|46 E-MTB TERRA VR|46 è il rinomato Bosch Performance Line CX. Tuttavia questo motore assicura un’esperienza: compatto, leggero e più potente, combina a materiali di alta qualità, una trazione estremamente potente e sensori di fascia alta. Il motore eroga una coppia massima di 85 Nm a fronte di un peso di soli 2,9 kg. La batteria è una Bosch PowerTube integrata nel telaio da 750Wh. Infine, anche il display di controllo è Bosch Display Kiox 300.

Telaio in allumino idroformato 6061 – T6

Il cuore del progetto è il telaio in alluminio idroformato 6061 – T6 interamente studiato e progettato in Italia. Particolare attenzione è stata data alla geometria, in particolare alla sella, avanzata per garantire un’ottima posizione di guida anche con pendenze proibitive. Unita ad una quota di Reach importante, questa soluzione offre piena stabilità anche nelle discese più tecniche. Ne conseguono, performance ottimali in discesa, grande stabilità anche sulle salite più ripide.

Inoltre, grazie al sistema flipchip posizionato sul fulcro inferiore dell’ammortizzatore, è possibile trasformare la geometria della bici, passando da una performante All-Mountain ad una competitiva E-Enduro. È infatti possibile variare l’angolo di sterzo da 65.5° a 64.5°, oltre ad abbassare il movimento centrale si abbassa di ben 12mm a tutto vantaggio delle performance in discesa. È stato Inoltre scelto di utilizzare cuscinetti di grandi dimensioni insieme a perni passanti sovradimensionati a tutto vantaggio della rigidità torsionale di tutto il telaio.

Il passaggio cavi è completamente integrato per garantire protezione da possibili urti e non influire sul design della bici, a completamento delle scelte progettuali che rendono TERRA VR|46 un nuovo riferimento nel panorama delle moderne e-bike presenti sul mercato.

TERRA VR|46: in arrivo nel 2022

La nuova TERRA VR|46 sarà lanciata sul mercato nel 2022 in due versioni:

TERRA VR|46 Limited Edition colore nero lucino: produzione in 46 pezzi numerata e fornita con certificato esclusivo firmato da Valentino Rossi, assemblata con componenti wireless e in carbonio.

colore nero lucino: produzione in 46 pezzi numerata e fornita con certificato esclusivo firmato da Valentino Rossi, assemblata con componenti wireless e in carbonio. TERRA VR|46 Premium colore nero e giallo: assemblata con componenti di alto di gamma.

