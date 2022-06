Sportequipe S1: al MiMo le “sportive” di DR Automobili

Insieme al ICKX, il marchio fuoristrada, al Milano Monza Motor Show 2022 DR Automobili ha presentato la Sportequipe S1, elettrica compatta che apre la gamma del nuovo marchio più sportivo pensato per viaggi divertenti con tutta la famiglia.

Sportequipe è pensato per porsi in fasce di prezzo superiori a quelle di DR, in un range tra i 30.000 e i 40.000 €.

Sportequipe S1: compatta e con 250 km di autonomia

La Sportequipe S1 è un’elettrica lunga appena 3,2 metri e con un peso di 1.050 kg, una delle più leggere. Merito anche della batteria da 31 kWh che alimenta un motore da 45 kW con una coppia di 150 N/m.

Una vettura pensata per la città e per qualche gita fuori porta, visti i 250 km di autonomia con una sola ricarica. Supporta anche la ricarica in corrente continua fino a 50 kW, che le consente di recuperare il 100% in meno di 30 minuti.

Sportequipe S5

Subito dopo viene Sportequipe S5, versione più sportiva della DR 5.0 di cui riprende l’estetica da SUV e la lunghezza di 4,32 metri, ma con motori decisamente più interessanti.

Si parte dal 1.5 turbo benzina da 154 CV, per passare da un 1.6 turbo benzina da 200 CV e concludere con il più potente 2.0 turbo benzina da 260 CV, che diventa particolarmente interessante.

La S5 è venduta di serie con cambio automatico CVT a 9 marce, display touch da 12,3 pollici e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto. Da settembre anche le versioni GPL.

Sportequipe S6

Sportequipe S6 è ovviamente la versione più potente della DR 6.0. Un SUV lungo 4,5 metri, che ha gli stessi motori 1.6 turbo e 2.0 turbo visti sulla S5, qui però abbinati a un più interessante cambio doppia frizione a 7 rapporti.

Anche negli interni la dotazione è la stessa della S5, alla quale aggiunge anche un displauy da 12 pollici a sostituire il cruscotto.

Sportequipe S7

L’alto di gamma è invece rappresentato dalla Sportequipe S7. I motori sono gli stessi di S5 e S6, ma con un cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti.

La vettura ha guidato la Premiere Parade del 16 giugno 2022, e nel weekend sarà tra le auto che sfileranno in pista a Monza.

Sportequipe SK: il pick up da 5 posti

Conclude la ricca gamma del nuovo marchio il pick-up Sportequipe SK, con lunghezza di 5,32 metri e 5 posti.

Il motore è un 2.0 turbodiesel da 136 CV, con cambio manuale a 6 marce (anche ridotte) e trazione integrale.

