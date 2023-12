Trenitalia e Nintendo rendono il Lazio il mondo di Legend of Zelda

A Roma è stato presentato il primo treno al mondo che ti porta letteralmente all’interno di un videogioco. Infatti, Regionale di Trenitalia e Nintendo Italia hanno collaborato per dare vita a un treno Rock, il moderno convoglio per i regionali, con livrea dedicata a The Legend of Zelda, quest’anno premiato come capolavoro e come miglior gioco nella categoria azione e avventura.

L’iniziativa nasce non solo per promuovere il gioco, ma anche la regione Lazio visto che da Roma Termini il treno ha portato la saga e i suoi fan, i creator dedicati e i tanti cosplayer, a spasso per tutto il territorio regionale.

Il treno che va dal reale al virtuale

Durante l’evento tenuto nella giornata del 13 dicembre, il Rock speciale, anch’esso volendo molto artistico e colorato, ha permesso di vivere ai centinaia di fan-passeggeri in prima persona tutta la magia del regno di Hyrule, dove il gioco è ambientato.

Nello specifico, tutto il piano inferiore della carrozza 3 è stato personalizzato con grafiche ed elementi ispirati a personaggio e ambientazioni dell’ultimo capitolo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” in un bel parallelismo con le bellezze e le località italiane che si possono raggiungere con il treno livreato e che, per l’occasione, sono divenute loro stesse luoghi d’ambientazione del gioco.

Un’esperienza molto particolare e moderno per promuovere tanto un videogioco quanto un paese, soprattutto per un pubblico medio-giovane e per inserire l’Italia anche nel mondo virtuale. Del resto, Nintendo ha già promosso Roma rendendola uno dei circuiti di Mario Kart 8 Deluxe proprio con l’ultimo aggiornamento del titolo.

Fonte: Comunicato Stampa

