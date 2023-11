Mario Kart 8 Deluxe arriva finalmente anche a Roma, e ci si diverte molto

Dopo tanta attesa, in primis di chi scrive, negli scorsi giorni Nintendo ha rilasciato il sesto e ultimo pacchetto del Pass percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, tra i più venduti e amati della consolle giapponese, che ora porta tutti i personaggi anche sulle strade di Roma, prima e per ora unica città italiana disponibile.

Il contenuto introduce infatti a Roma romantica, e porta a 96 i circuiti di Mario Kart 8 ampliando l’offerta urbana. Il percorso è scaricabile solamente acquistando il pass percorsi aggiuntivi per il videogioco, cosa che si può fare direttamente sulla console a 24,99 € oppure includendolo nell’abbonamento di Nintendo Switch Online.

Mario Kart 8 Deluxe con Roma e le altre

Forse siamo di parte, ma provandolo Roma si inserisce sicuramente tra le città meglio ricreate del gioco, insieme ad Atene, Berlino e Amsterdam. Le più deludenti? Tokyo e Los Angeles. Sia chiaro che questa è una classifica personale.

Ad ogni modo, la città eterna, ricreata sempre secondo lo stile giocoso di Mario Kart, si affianca alle altre città presenti nel gioco. Tutti i giocatori possono infatti correre a:

Los Angeles

New York City

Vancouver

Amsterdam

Atene

Berlino

Londra

Madrid

Parigi

Roma

Bangkok

Singapore

Tokyo

Sydney

C’è una netta prevalenza delle città europee, sempre molto amate, forse per il loro romanticismo, fuori dai confini del Vecchio Continente, e in particolare in USA e Giappone.

A Roma con Donkey Kong gladiatore

L’arrivo di Roma nella selezione si unisce a una divertente versione Gladiatore di Donkey Kong, il gorilla buono dell’universo di Super Mario.

Il percorso si svolge in un romantico tour notturno della città eterna, per dare risalto ai monumenti perfettamente riprodotti. Come in tutti i circuiti di questo tipo, non è detto che siano esattamente dove si trovano nella realtà, ma sono allineati secondo un percorso ricreato ad hoc, pur rimanendo realistici nelle loro fattezze.

Roma anche nel videogioco si presenta tanto bella quanto complicata, e infatti è un susseguirsi di curve impegnative, vicoli, e ostacoli antichi nelle grandi piazze, che certo rendono l’esperienza di Mario Kart, al solito non priva di scorrettezze tra i giocatori, ancora più divertente.

