Mercedes EQA ed EQB 2024: nuovo look e tanti aggiornamenti tech

Con lo specifico design suv, la potente trazione elettrica e la navigazione predittiva con Electric Intelligence, le nuove Mercedes EQA ed EQB 2024 hanno già conquistato molti fan. Ora diventano ancora più attraenti per chi per la prima volta si avvicina ad un’auto full electric, grazie a un look rinnovato, a numerosi aggiornamenti sull’efficienza e a nuove e utili funzioni.

Il sistema MBUX con controllo vocale migliorato e i sistemi di assistenza alla guida sono stati aggiornati; con la tecnologia di ricarica Plug & Charge e l’opzione Sound Experiences, le innovazioni dei modelli più grandi si stanno facendo strada anche nella classe delle compatte. Le nuove EQA e EQB possono essere ordinate a partire da questo autunno e arriveranno all’inizio del 2024.

Mercedes EQA ed EQB 2024: caratteristiche

Con una superficie dei pannelli neri di nuova concezione con un motivo a stella nella parte anteriore, EQA e EQB si allineano visivamente ai loro fratelli maggiori. Una fascia luminosa collega le luci diurne dei fari, mentre un nuovo paraurti sottolinea l’effetto ampio del frontale del veicolo. I designer hanno modificato anche l’interno dei fanali posteriori. Le innovazioni nell’abitacolo comprendono il volante di ultima generazione con comandi a sfioramento e le finiture in legno di tiglio marrone a poro aperto, il motivo Mercedes-Benz e il motivo Mercedes Benz retroilluminato.

Grazie a una serie di accorgimenti, gli ingegneri di Mercedes-Benz sono riusciti ad aumentare l’autonomia dell’EQA fino a 560 chilometri secondo la normativa WLTP. Le misure comprendono l’ottimizzazione aerodinamica e pneumatici ad alta resistenza al rotolamento. La nuova funzione di massimizzazione dell’autonomia è utile nell’uso quotidiano: i consumatori di energia come il display o il climatizzatore possono essere spenti o la loro funzionalità limitata a favore di una maggiore autonomia.. Per la EQB a cinque posti, per la prima volta è disponibile come optional un gancio di traino con stabilizzazione del rimorchio ESP.

Con la funzione Plug & Charge di Mercedes me Charge, gli ultimi modelli EQA ed EQB possono essere ricaricati in modo ancora più comodo presso le colonnine di ricarica pubbliche abilitate a Plug & Charge: quando il cavo di ricarica viene inserito, il processo di ricarica si avvia automaticamente; i clienti non hanno bisogno di autenticarsi ulteriormente. Il veicolo e la stazione di ricarica comunicano direttamente attraverso il cavo di ricarica.

I diversi mondi sonori, che consentono configurazioni acustiche individuali, sono già noti ai modelli completamente elettrici più grandi di Mercedes-Benz. Ora queste esperienze sonore sono disponibili anche per la EQA e la EQB in combinazione con il sistema audio surround Burmester opzionale. Oltre a “Silver Waves” e “Vivid Flux”, è possibile sbloccare online altri due mondi sonori nell’ambito del pacchetto di personalizzazione (dotazione opzionale).

Il sistema audio surround Burmester opzionale, in combinazione con la nuova generazione di MBUX, offre l’esperienza audio immersiva Dolby Atmos. Ciò conferisce alla musica maggiore spazio, chiarezza e profondità. Inoltre, Dolby Atmos si adatta all’ambiente di riproduzione in modo che gli ascoltatori possano sentire la musica quasi con la stessa chiarezza della visione originale degli artisti in studio.

EQA ed EQB presentano una generazione aggiornata di MBUX. L’aspetto dei display può essere personalizzato con tre stili di visualizzazione (sottile/sportivo/classico) e tre modalità (navigazione/assistenza/servizio).

La tecnologia dei sensori migliorata comprende una nuova telecamera monofunzionale e una nuova telecamera di backup. Il pacchetto opzionale di assistenza alla guida contiene funzioni migliorate in dettaglio. Ad esempio, l’Active Lane Keeping Assist funziona ora più comodamente con l’intervento dello sterzo anziché dell’ESP.

