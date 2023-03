Nintendo Switch Online, i giochi racing inclusi

Dopo aver parlato di Xbox Game Pass e Play Station Plus, analizziamo Nintendo Switch Online, il servizio di abbonamento online offerto da Nintendo per la sua console ibrida, la Nintendo Switch in tutte le sue varianti: normale, Lite e OLED.

Il servizio permette ai giocatori di accedere alle funzionalità online di diversi giochi, come partite multiplayer, classifiche e chat vocali.

Quanto costa Nintendo Switch Online

Per utilizzare il servizio, è necessario avere una connessione internet stabile e la console Nintendo Switch, oltre a un account Nintendo. Una volta registrati al servizio, i giocatori possono accedere alle diverse funzionalità online e anche a giochi gratuiti ogni mese.

Nintendo Switch Online è disponibile in diverse tariffe, che variano in base alla durata dell’abbonamento e al tipo di abbonamento scelto. Ecco un elenco completo delle tariffe disponibili:

3,99 € al mese;

al mese; 7,99 € l’abbonamento trimestrale;

l’abbonamento trimestrale; 19,99 € l’abbonamento individuale annuale;

l’abbonamento individuale annuale; 34,99 € l’abbonamento famiglia annuale, che si usa su più account;

l’abbonamento famiglia annuale, che si usa su più account; 39,99 € l’abbonamento individuale annuale con un pack aggiuntivo;

l’abbonamento individuale annuale con un pack aggiuntivo; 69,99 € l’abbonamento famiglia annuale con pack aggiuntivo.

L’abbonamento individuale permette ad un solo account Nintendo di accedere alle funzionalità online del servizio, mentre l’abbonamento famiglia permette fino a 8 account Nintendo di condividere lo stesso abbonamento.

Il pacchetto Mario Kart 8 Deluxe

Fiore all’occhiello dell’abbonamento è ovviamente il Pack Mario Kart 8 Deluxe, che include un pass con percorsi aggiuntivi assenti nel gioco tradizionale: sono in totale 6 pacchetti, ognuno con 8 percorsi.

In totale sono quindi 48 percorsi rimasterizzati da tutta la serie Mario Kart.

Gli altri giochi inclusi

Senza acquistare il pass, sono comunque inclusi nell’abbonamento diversi titoli provenienti da tutta la storia della software house a partire dal NES (Nintendo Entertainment System). Parliamo quindi di giochi racing quali:

Super Mario Kart;

F-Zero X del 1998;

Mario Kart 64;

Wave Race 64 del 1997, il simulatore di corse che ci permette di guidare moto d’acqua in diverse condizioni meteo;

Mario Kart: Super Circuit;

Inoltre, i membri del servizio Nintendo Switch Online hanno accesso a giochi gratuiti ogni mese, tra cui alcuni dei grandi classici del passato, come Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda e Metroid. I membri possono anche acquistare giochi online attraverso il Nintendo eShop, e godere di sconti esclusivi.

