MotoGP 2024, elenco dei piloti al via della prossima stagione

MotoGP 24 piloti al via – Con l’inizio del nuovo anno è già tempo di iniziare a pensare al prossimo Campionato del Mondo MotoGP 2024. Tuttavia, tenete l’occhio il Calendario MotoGP 2024 con tutte le date e i circuiti del prossimo Motomondiale.

Quindi, scopriamo insieme quali saranno i piloti al via la prossima stagione. L’inizio del mondiale 2024 è previsto per il 10 marzo dal circuito di Losail, in Qatar, dove come di consueto si correrà in notturna. Il più atteso al via è sicuramente Marc Marquez che debutterà in sella alla Ducati Desmosedici GP23 del Team Gresini Racing il prossimo 24 gennaio.

A difendere il titolo iridato 2023 sarà il campione del mondo in carica della Ducati, Francesco “Pecco” Bagnaia.

MotoGP 24 piloti al via

A seguire infine l’elenco del piloti al via la prossima stagione.

N Pilota Team Marca 1 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 5 Johann Zarco CASTROL Honda LCR Honda 10 Luca Marini Repsol Honda Team Honda 12 Maverick Vinales Aprilia Racing Aprilia 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 21 Franco Morbidelli Prima Pramac Racing Ducati 23 Enea Bastianini Ducati Lenovo Team Ducati 25 Raul Fernandez Aprilia Racing Independent Team Aprilia 30 Takaaki Nakagami IDEMITSU Honda LCR Honda 31 Pedro Acosta GASGAS Factory Racing Tech3 GASGAS 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 36 Joan Mir Repsol Honda Team Honda 37 Augusto Fernandez GASGAS Factory Racing Tech3 GASGAS 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Aprilia 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 43 Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing KTM 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina VR46 MotoGP Team Ducati 72 Marco Bezzecchi Pertamina VR46 MotoGP Team Ducati 73 Alex Marquez Gresini Racing MotoGP Ducati 88 Miguel Oliveira Aprilia Racing Independent Team Aprilia 89 Jorge Martin Prima Pramac Racing Ducati 93 Marc Marquez Gresini Racing MotoGP Ducati

Copyright Image: Sinergon LTD