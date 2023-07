Il volo più breve del mondo dura 53 secondi e costa 7,25 sterline

Il volo più breve del mondo: vi siete mai chiesti quale possa essere? Siete stanchi di effettuare voli lunghi, noiosi, seduti per lungo tempo, incastrati senza scampo nei non sempre comodi sedili della economy? Se ci avete seguito oltre alla classifica dei voli più lunghi del 2023. Magari avete pensato alle cuccette di Air New Zealand, o forse allora avete sognato di partire e arrivare in un lampo a destinazione, quasi senza accorgervi del viaggio. Bene, allora sappiate che il volo più breve del mondo c’è, ed è tra noi.

Potete effettuare il volo più breve del mondo in Scozia tra due isole dell’arcipelago delle Orcadi. Soltanto 20 delle circa 70 che compongono questo spettacolo naturalistico sono abitate e, ovviamente per raggiungerle l’aereo rimane il mezzo migliore. Si trovano a circa 16 km a nord della costa settentrionale scozzese. E tra due di esse, più precisamente Westray e Papà Westray, esiste un collegamento regolare per superare il tratto di mare che le divide, al costo di 7,25 sterline a tratta.

Se ne occupa la linea aerea Loganair che in pratica effettua questa tratta dal 1967. La peculiarità di questo volo sta proprio nella brevissima distanza, 2,7 km, che viene generalmente coperta in poco più di un minuto o due. Il record di brevità, se così possiamo dire, è stato di 53 secondi, che potrebbe scendere a soli 47 secondi con venti favorevoli.

Davvero niente male, non penso ci sia nemmeno il tempo di ambientarsi sull’aereo, un Britten Norman Islander, lento pacifico ed affidabile, che ci si deve già preparare per scendere: siamo o non siamo sul volo più corto del mondo?

L’aeroplano in questione è un bimotore ad ala alta, che necessità di un solo pilota, ed è in grado di trasportare 8 passeggeri. È ideale per piste corte avendo elevate capacità STOL (short take off or landing, atterraggio e decollo in breve spazio).

La sua ridotta velocità di circa 270 km/h, lo rende anche ideale per sorvoli turistici, ed in ogni caso, per questo volo di collegamento tra le due isole, davvero non serve un mezzo più veloce.

Come potrete facilmente immaginare la rotta è sfruttata prevalentemente per ragioni di servizio tra gli abitanti che, in questo modo, posso agevolmente spostarsi per reperire ciò di cui hanno maggiormente bisogno, o per impegni quotidiani scolastici e lavorativi.

Tra i passeggeri spesso anche i turisti e incredibile a dirsi, anche appassionati di volo, che possono salire su questi aereo, non proprio diffusissimo, e contemporaneamente effettuare il volo più corto al mondo in assoluto. Credetemi: scrivere questo articolo è durato di più!

