Kia Stonic GPL è la versione bifuel del piccolo SUV cittadino, con buone prestazioni e buoni consumi, nonché una delle poche scelte a guida alta tra le auto a gpl. Una vera propria cittadina con assetto rialzato ed estetica da SUV, che rappresenta la più piccola della gamma a ruote alte del marchio coreano.

Il motore della Kia Stonic GPL

Kia Stonic GPL ha un motore 1.2 DPI GPL da 82 CV, molto brillante viste anche le dimensioni della vettura, che assicura buoni consumi con una media di 5 litri ogni 100 km. Il motore è abbinato al solo cambio manuale a 5 marce. È presente anche un 1.0 GPL da 95 CV con cambio a doppia frizione DCT a 7 rapporti.

Il prezzo della Kia Stonic GPL parte da 21.000 euro in allestimento Urban. L’alimentazione a gas è disponibile anche nell’allestimento intermedio Style, a partire da 23.000 euro per la motorizzazione GPL da 82 CV, e da 25.750 per quella da 95 CV, mentre non è presente sulla più ricca GT Line. I prezzi non tengono conto di eventuali promozioni e degli incentivi statali, disponibili anche sulle auto a GPL e a metano.

La dotazione

Come tutte le vetture dell’azienda coreana, anche la Kia Stonic GPL si distingue per un ottimo rapporto prezzo-dotazione. Sulla Urban, infatti, sono disponibili:

Alette parasole con specchietti di cortesia

Maniglie interne in vernice silver

Pomello del cambio in PVC morbido

Sedile guidatore regolabile in altezza

Sedili posteriori abbattibili e frazionabili con modulo 60:40

Volante in PVC

7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposizioni della casa)

Cerchi in acciaio da 15″ e copricerchi integrati

Fari anteriori alogeni bi funzione

Fari fendinebbia

Griglia anteriore nera con cornice silver

Paraurti in tinta carrozzeria

Retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente

Sensore crepuscolare

Clima manuale

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Radio DAB con display touch da 8 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

La Style aggiunge:

Cruise Control con Speed Limiter

Retrocamera con linee guida dinamiche

Cerchi in lega da 16″

Griglia anteriore in vernice high glossy con cornice cromata

Profilo finestrini cromato

Protezioni sottoscocca anteriori e posteriori in vernice silver

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!