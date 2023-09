Il nuovo Peugeot E-3008 porta il piacere di guida e le prestazioni elettriche su un livello inedito con un’autonomia 100% elettrica (fino a 700 km) e sarà commercializzata a partire da febbraio 2024. La gamma si baserà su due livelli di allestimento, Allure e GT (con 3 pacchetti di opzioni) e tre propulsori 100% elettrici (210 CV, 230 CV con autonomia estesa e 320 CV Dual Motor a 4 ruote motrici).

Peugeot E-3008: design

Il nuovo E-3008 è immediatamente riconoscibile per le sue linee da SUV fastback. Una silhouette dinamica e aerodinamica che gli permette di coniugare eleganza, efficienza e abitabilità. Il dinamismo delle linee deriva anche dalle dimensioni equilibrate del veicolo (lunghezza 4,54 m, larghezza 1,89 m, altezza 1,64 m), che lo rendono uno dei SUV 100% elettrici più compatti del segmento, pur offrendo ampio spazio per i passeggeri e i bagagli.

Il nuovo E-3008 introduce un nuovo trattamento del frontale. Mentre l’iconica firma luminosa a tre artigli del marchio rimane saldamente al suo posto, il trattamento dei fari e della calandra è radicalmente nuovo. I proiettori ultrasottili sono alloggiati in una fascia elegante che si trova sopra la griglia del radiatore e avvolge l’intero frontale. Si tratta di un elemento di design distintivo che conferisce al nuovo E-3008 un aspetto particolarmente penetrante.

I proiettori sono a Led su tutte le versioni. E-3008 GT è dotato di serie della nuova tecnologia Pixel Led di Peugeot, che adatta automaticamente il fascio luminoso dei fari alle condizioni del traffico, mantenendo un’illuminazione ottimale senza disturbare gli altri utenti della strada.

Peugeot ha modernizzato la tradizionale inclinazione della linea fastback nel posteriore della vettura con uno spoiler “galleggiante”. La generosa sezione posteriore offre uno stile dinamico, sottolineato dall’emblematica firma luminosa a tre artigli – in 3D sulle versioni GT – pur mantenendo un’ottima abitabilità nella seconda fila e un adeguato volume del bagagliaio (520 litri sulle versioni a trazione anteriore e 470 in quella 4WD).

Peugeot E-3008 ha nuovi cerchi da 19 o 20 pollici, dal design tecnico e geometrico. Grazie a innovativi pigmenti dicroici, il colore Obsession Blue passa dal blu al verde a seconda della luce e della prospettiva di visione della carrozzeria, esprimendo con eleganza l’ingresso di E-3008 in una nuova era. Il nuovissimo Ingaro Blue, con i suoi leggeri riflessi, sottolinea perfettamente le linee moderne di Nuovo E-3008. Gli altri colori disponibili sono Bianco Okenite, Nero Perla, Grigio Artense e Grigio Titanio.

Nuovo E-3008 è disponibile di serie in versione bicolore con tetto nero lucido sulla versione GT. Su questo allestimento, inoltre, anche le sezioni inferiori dei paraurti anteriore e posteriore, i passaruota e le protezioni delle soglie delle porte sono rifinite in nero lucido.

Peugeot E-3008: interni

Oltre allo spettacolare schermo panoramico da 21 pollici del nuovo Peugeot Panoramic i-Cockpit, la forte attrattiva e il carattere tecnologico dell’abitacolo sono esaltati dall’illuminazione ambientale a Led personalizzabile in 8 colori diversi. Lo schermo panoramico HD curvo da 21 pollici sembra fluttuare e raggruppa l’head-up display e il touch screen centrale.

Posizionato in modo da garantire un’ergonomia ottimale, lo schermo panoramico da 21 pollici è leggermente orientato verso il conducente, pur rimanendo perfettamente visibile anche dal passeggero. Questo schermo digitale riunisce quindi due funzioni chiave del Peugeot i-Cockpit: sul lato sinistro dello schermo panoramico, il quadro strumenti raggruppa, sopra il volante compatto, tutte le informazioni relative alla guida; sul lato destro dello schermo panoramico, al centro della plancia, la sezione touch-screen è accessibile sia al conducente che al passeggero.

Su E-3008 in allestimento Allure, il nuovo Peugeot i-Cockpit è composto da due schermi digitali da 10 pollici integrati in un unico supporto con lo stesso effetto fluttuante dello schermo da 21 pollici. La consolle centrale è ariosa e priva di ingombri, ideale per aumentare lo spazio disponibile per riporre gli oggetti e per la ricarica wireless degli smartphone.

Il volante di dimensioni ridotte è stato ampiamente rielaborato per offrire una sensazione di guida e un comfort ancora maggiori. I comandi situati sul nuovo volante compatto sono nuovi, per un’ergonomia ottimale dell’utente. Il nuovo volante compatto è riscaldato di serie su E-3008 in allestimento GT.

L’abitacolo del nuovo E-3008 offre ai passeggeri un’esperienza rilassante, in uno spazio ampio e luminoso. I nuovi sedili anteriori, rifiniti con una combinazione di TEP e tessuto sull’allestimento Allure e TEP e Alcantara sul GT, offrono un comfort eccezionale. Sull’allestimento GT, i sedili sono ventilati e dispongono di una funzione massaggio, mentre il riscaldamento è esteso ai sedili posteriori.

Per garantire una buona qualità dell’aria all’interno dell’abitacolo, Peugeot E-3008 è dotato del sistema AQS (Air Quality System), in opzione sull’allestimento GT, anche il Clean Cabin.

L’abitacolo di E-3008 offre 17 diversi vani portaoggetti, per un volume totale di circa 34 litri: ricarica wireless del telefono facilmente accessibile sulla consolle centrale, spazio refrigerato sotto il bracciolo centrale, portaocchiali, portabicchieri e cassetto portaoggetti.

Peugeot E-3008: performance, motore e autonomia

Si possono scegliere tra quattro modalità di guida per adattare le prestazioni di E-3008: Normal è la modalità predefinita. La potenza e la coppia sono leggermente ridotte quando si preme il pedale dell’acceleratore tra lo 0 e il 70%, mentre al di sopra del 70% sono disponibili tutta la potenza e la coppia.

La modalità Eco offre una guida più fluida e un consumo energetico ridotto utilizzando un’impostazione specifica del pedale dell’acceleratore, limitando la potenza e la coppia e riducendo le prestazioni del riscaldamento e del climatizzatore; la modalità Sport offre una guida più dinamica utilizzando configurazioni specifiche per il servosterzo e l’acceleratore.

Ed infine la modalità 4WD disponibile fino a una velocità di 135 km/h, questa modalità distribuisce la potenza a tutte e 4 le ruote quando il fondo stradale diventa scivoloso (neve, fango, ecc.).

La piattaforma STLA Medium “BEV-by-design” di Stellantis è caratterizzata da un’energia di bordo record tra le ruote, con una capacità massima di 98kWh contenuta in una batteria collocata in un passo contenuto in 2,73 m (nel caso di nuovo E-3008). Questa progettazione ad alte prestazioni consente ad E-3008 di offrire un’autonomia fino a 700 km, pur rimanendosi compatto.

Il nuovo E-3008 dispone di una gamma di 3 motorizzazioni a zero emissioni: autonomia di 525 km, con 2 ruote motrici, 157 kW / 210 BHP; Dual Motor con un’autonomia di 525 km, 4 ruote motrici, 240 kW / 320 BHP ed autonomia estesa di 700 KM, con 2 ruote motrici, 170 kW / 230 BHP.

Questa nuova generazione di motori sincroni a magneti permanenti offre maggiore potenza e maggiore efficienza. Le versioni a 2 ruote motrici erogano 157 kW (343 Nm di coppia) o 170 kW (343 Nm). La versione a 2 motori e 4 ruote motrici eroga un totale di 240 kW (157 kW anteriori e 83 kW posteriori). Il motore anteriore eroga una coppia di 343 Nm e quello posteriore di 166 Nm.

La batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio da 400V è posizionata sotto il pianale. Gli altri dispositivi elettrici continuano a essere alimentati da una batteria a 12 V, a sua volta alimentata dalla batteria ad alto voltaggio tramite il convertitore.

Esistono tre combinazioni tra capacità batteria, potenza e autonomia della batteria ad alto voltaggio: la versione mono motore (2 ruote motrici) con autonomia di 525 km grazie ad una batteria da 73kWh (netti); la versione Dual Motor (trazione integrale) con un’autonomia di 525 km con batteria da 73kWh (netti) ed infine la versione mono motore (2 ruote motrici) con autonomia estesa a 700 Km e batteria da 98kWh (netti). La batteria è garantita per 8 anni (o 160.000 km) al 70% della sua capacità di carica.

La presa di ricarica ubicata sul parafango posteriore sinistro e permette la ricarica in corrente alternata e continua. Per la ricarica in corrente alternata, sono disponibili due tipi di caricabatterie di bordo, per soddisfare tutti gli usi e le soluzioni di ricarica, con un caricatore trifase da 11 kW standard e un caricatore trifase da 22 kW in opzione.

Per la ricarica in corrente continua, la presa del nuovo E-3008 accetta potenze fino a 160 kW, consentendo di ricaricare la batteria di E-3008 dal 20% all’80% in 30 minuti per la versione standard e in meno di 30 minuti per la versione ad autonomia estesa.

Peugeot E-3008: allestimenti Allure e GT

E-3008 in allestimento Allure presenta una tinta monocolore e rivestimenti per metà in Tep e per metà in tessuto con motivi in rilievo. I principali equipaggiamenti di serie comprendono: accesso e l’avviamento senza chiave, telecamera di parcheggio posteriore ad alta definizione, sensori di parcheggio posteriori, proiettori e luci a Led, cerchi in lega da 19 pollici, il Peugeot i-Cockpit con due quadri strumenti digitali da 10 pollici.

E-3008 in allestimento GT è proposto in tinta bicolore con tetto nero e rivestimenti in Alcantara. Principali equipaggiamenti di serie, oltre a quelli della versione Allure: cerchi in lega da 20 pollici, proiettori Pixel Led, sensori di parcheggio anteriori, portellone posteriore motorizzato, sedili anteriori e volante riscaldati, caricabatterie per smartphone a induzione, illuminazione ambiente personalizzabile, Peugeot Panoramic i-Cockpit con schermo curvo da 21 pollici, i-Toggles personalizzabili.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.