Issey Miyake × New Balance MT10O: pensata per gli amanti del trail running

La nuova sneaker Issey Miyake × New Balance MT10O si caratterizza per il suo design elegante e la sua funzionalità sportiva.

Issey Miyake e New Balance hanno unito le forze per creare una sneaker innovativa, la MT10O, che sarà disponibile in tutto il mondo dal 14 Giugno 2024. Questa collaborazione segna un importante passo avanti nella fusione tra moda e sport, progettata sotto la guida creativa di Satoshi Kondo, direttore creativo di Issey Miyake.

Il modello MT10 di New Balance, parte della serie Minimus, è noto per il suo design che promuove la sensazione di correre quasi a piedi nudi, mantenendo comunque una protezione essenziale per i terreni più difficili. Lanciata originariamente nel 2011, MT10 è stata sviluppata come risposta all’interesse crescente per tecnologie e gli stili di corsa che emulano l’esperienza del piede nudo, in linea con la tendenza minimalista delle scarpe da corsa di quel periodo.

Issey Miyake ha reinterpretato questo modello iconico, concentrandosi su materiali, colorazioni e dettagli unici che riflettono il concetto di “forma naturale e autentica” della collezione primavera estate 2024. La sneaker presenta una tomaia che combina mesh leggero e traspirante con pelle premium morbida, rifinita con lacci sottili che ricordano delle corde, un equilibrio perfetto tra estetica minimalista e funzionalità pratica.

La suola interna è decorata con un logo co-branded, mentre il design della suola esterna, realizzata con gomma Vibram, garantisce un’ottima aderenza e durabilità su diversi tipi di terreni, sia urbani che naturali, mentre la forma obliqua dell’NL1 e la calzata ampia sulla punta permettono il movimento naturale delle dita, migliorando l’ergonomia e il comfort.

L’intersuola offre un’ammortizzazione minimale ma è sufficientemente rinforzata per garantire stabilità durante la corsa su terreni accidentati. Il basso drop di 4 mm aiuta a promuovere un impatto più naturale sulla parte centrale del piede, contribuendo alla sensazione di leggerezza e agilità che caratterizza il design della scarpa.

La campagna di marketing per questo lancio è stata curata dal fotografo francese Antoine Picard, che ha saputo catturare l’essenza della fisicità e della sensualità del movimento, temi chiave della collezione.

Fonte Issey Miyake

Copyright Image: Sinergon LTD