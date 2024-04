La Tesla Model X entra in servizio in autostrada con la Polizia Stradale

La Polizia Stradale italiana ha aggiunto alla sua flotta la Tesla Model X, il primo veicolo elettrico utilizzato per pattuglie autostradali in Italia. La Model X, allestita con livrea e luci d’ordinanza, opererà sulla rete autostradale Padova-Venezia, Passante di Mestre, Tangenziale di Mestre e Raccordo Marco Polo.

La Polizia Stradale ha aggiunto alla sua flotta per le pattuglie autostradali la Tesla Model X, gestita da Concessioni Autostradali Venete (CAV). L’auto elettrica, allestita con livrea e luci d’ordinanza, è stata presentata ufficialmente lo scorso novembre e ora entra in servizio, e di fatto è la prima volta che un veicolo elettrico viene utilizzato per pattuglie autostradali in Italia.

La Tesla Model X scelta per il servizio sulla rete autostradale comprende la Padova-Venezia, il Passante di Mestre, la Tangenziale di Mestre e il Raccordo Marco Polo. Quest’area, quotidianamente percorsa da oltre 200.000 veicoli, vedrà la Model X operare con le stesse modalità dei veicoli endotermici attualmente in uso, ma con l’aggiunta di benefici legati a una maggiore sostenibilità ambientale grazie alla sua natura elettrica.

La versione Dual Motor da 670 CV con 576 km di autonomia WLTP è stata selezionata per il servizio, offrendo prestazioni elevate necessarie per le operazioni di pattuglia, con la capacità di raggiungere una velocità massima di 262 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Queste caratteristiche assicurano che la Model X possa rispondere efficacemente in caso di necessità.

L’acquisto della Tesla Model X da parte di Concessioni Autostradali Venete è avvenuto tramite una gara d’appalto per la fornitura di un veicolo a zero emissioni che rispettasse i requisiti operativi dei mezzi di Polizia in uso. Oltre alla sua efficienza operativa e alle prestazioni di guida, la Model X è dotata di una batteria da 100 kWh che supporta il funzionamento di tutti gli apparati di bordo.

La scelta di includere un veicolo elettrico nella flotta di pattuglia è stata accolta positivamente sia dalla dirigenza di CAV, sia dal Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, sottolineando l’impegno congiunto verso la modernizzazione e la sostenibilità nelle operazioni di sicurezza stradale.

