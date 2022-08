IXOS X sneakers primavera estate 2023: il brand rilancia sulla new generation. Il brand che fa capo al gruppo Malloni cresce ed evolve la sua identità lanciando lo special project IXOS X. Le protagoniste assolute della nuova collezione primavera estate 2023 sono le nuove sneakers XD, calzature dalle tonalità vitaminiche che traggono ispirazione dallo streetwear di una Los Angeles anni ‘90/’00 e dall’urban culture.

Anche nei capi della linea, la griffe si propone di allargare i propri orizzonti creativi puntando ai gusti delle nuove generazioni, grazie non solo alla scelta di slogan impressi sui look, che bene evidenziano lo spirito contemporaneo del «Do the undone», ma anche al nuovo logo che fa riferimento alla pop-art.

Novità assoluta e svolta innovativa del marchio sarà l’introduzione di capsule collection realizzate con artisti nazionali.

Elementi di contrasto emotivo e materiali naturali si amalgamano ad elementi dalle linee essenziali. I contrasti creano accostamenti raffinati, moderni, ma al contempo caldi perché imperfetti, trasmettendo l’idea di essenzialità che si contrappone all’artefazione. L’essenziale, sia che si tratti di materiale, decoro o eccesso di funzione.

Il colore non è più da intendersi solo come elemento estetico-decorativo ma come insieme di implicazioni che aprono nuovi scenari di innovazione progettuale. La missione di Ixos è quella di creare prodotti ed esperienze unici e senza tempo non intaccati dai luoghi comuni o dagli standard classici della moda.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.