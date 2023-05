Robert Downey Jr convertirà auto d’epoca in elettrico in una serie tv

HBO Max ha appena pubblicato il primo trailer di “Downey’s Dream Cars“, la nuova serie che debutterà il 22 giugno e vedrà Robert Downey Jr. come presentatore e co-produttore insieme a Matador Content di Boat Rocker. I produttori esecutivi per Matador Content sono Jay Peterson, Todd Lubin e Dave Larzelere, mentre il team di Downey include Emily Barclay Ford. Kyle Wheeler è il produttore esecutivo per Discovery.

Di cosa si occuperà la nuova serie tv? Downey possiede una vasta collezione di auto d’epoca, principalmente veicoli americani degli anni ’60 e ’70, che devono essere convertiti in veicoli più efficienti ed ecologicamente sostenibili. Downey insieme ad un team di ingegneri e meccanici trasformerà le sue amate auto in veicoli ibridi ed elettrici.

Secondo Robert Downey Jr:

Siamo ciò che guidiamo, e avendo accumulato nel corso degli anni una formidabile collezione di auto d’epoca, ero personalmente un disastro a benzina. E un ipocrita, dato che nel 2019 ho fondato la Footprint Coalition per sviluppare tecnologie che riducano il cambiamento climatico. Fortunatamente, sono un sognatore. Gli ultimi 3 anni sono stati un esperimento con la speranza, coinvolgendo le menti più brillanti per valutare, di educare, migliorare e decarbonizzare questi veicoli in un modo che dimostri il potenziale illimitato della risoluzione creativa dei problemi.

Cosa vediamo in questo primo trailer di “Downey’s Dream Cars”? Una serie di auto d’epoca dell’attore, tra cui una Chevrolet Corvette Stingray che vuole trasformare completamente in un veicolo elettrico. “Ciò che stiamo facendo qui, nessuno ha mai fatto prima” – questa è la promessa che ci viene fatta e che ci entusiasma per l’inizio dello show il 22 giugno. Chissà se lo potremo vedere anche in Italia.

