Orari F1 GP Las Vegas 2023 su TV8 e in diretta su SKY e NOW

Ecco gli orari F1 GP Las Vegas 2023 su TV8 con il via della gara in diretta su Sky e Now. Attenzione le qualifiche di sabato sono in differita su TV8, così come domenica la gara di F1 sarà in differita alle 14.00. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

La F1 torna negli Stati Uniti per la terza volta in questa stagione dopo gli appuntamenti di Miami e Austin. E lo fa con uno dei Gran Premi più attesi dell’anno, quello di Las Vegas, dove la massima competizione automobilistica non si esibiva dal 1982.

Sarà anche una sfida tecnica particolare: nessuno, infatti, ha mai corso sul Las Vegas Strip Circuit.

Orari F1 GP Las Vegas 2023 TV8: tutte le curiosità sul nuovo tracciato

L’asfalto sarà un mix fra il manto stradale cittadino, in particolare sulla Strip, e parti totalmente riasfaltate per l’occasione, aggiungendo così un’ulteriore incognita. Va tenuto presente, inoltre, che non ci saranno gare di contorno al Gran Premio e che il tracciato sarà riaperto al traffico stradale per buona parte della giornata, il che non dovrebbe permettere il consueto livello di gommatura dell’asfalto e il conseguente miglioramento delle condizioni di aderenza.

Tutte le sessioni si svolgeranno in notturna, con temperature dell’aria e dell’asfalto decisamente inusuali per un weekend di gara. Ci sono tutti gli ingredienti per un evento straordinario, ancorché ricco di incognite e di possibili sorprese.

Il nuovo circuito di Las Vegas è formato da 17 curve e 3 rettilinei con 2 zone DRS. La lunghezza del layout è di 6,12 chilometri e la velocità massima stimata è di 342 km/h. La linea d’arrivo è all’angolo tra Harmon Avenue e Koval Lane e il tracciato si estende dalla S. Las Vegas Boulevard alla Sands Avenue. I giri previsti per la gara sono 50.

Prima di scegliere il layout definitivo del circuito cittadino, sono state disegnate più di 30 varianti. La costruzione delle principali strutture, tra cui l’edificio box a forma di logo della Formula 1, della pit-lane e del paddock ha richiesto poco più di un anno. La massima competizione automobilistica ha corso a Las Vegas, come ultimo appuntamento delle stagioni 1981 e 1982, due eventi denominati Caesars Palace Grand Prix. In entrambe le occasioni, la gara decretò il campione del mondo di quell’anno: nel 1981 vinse il Gran Premio Alan Jones su una Williams ma il titolo andò a Nelson Piquet (Brabham). L’anno seguente ad aggiudicarsi la gara fu Michele Alboreto con la Tyrrell mentre Keke Rosberg conquistò il campionato Piloti, con la Ferrari campione fra i Costruttori.

Il Las Vegas Strip Circuit passerà vicino a The Sphere, un edificio dalla forma sferica alto 110 metri e completamente ricoperto da 1,2 milioni di pannelli led. All’interno della struttura, la più grande al mondo di questo tipo, è presente uno schermo da 15mila m2 con una risoluzione di 16k. Costata 2,3 miliardi di dollari, The Sphere è stata inaugurata a inizio ottobre con un concerto degli U2. Durante il fine settimana, illuminerà il circuito con la riproduzione di uno pneumatico Pirelli P Zero Elect, alternato al logo dell’azienda dalla P lunga. Anche il tetto del nuovo edificio che ospiterà i box e il Paddock Club avrà un’animazione personalizzata di Pirelli.

I piloti che saliranno sul podio del Gran Premio indosseranno una speciale edizione dei Podium Cap Pirelli, coi ricami realizzati, per l’occasione, in color oro. Sul lato del cappellino ci sarà la bandiera a stelle e strisce, in onore della nazione che ospita la gara, e sul retro la scritta “Las Vegas 2023”.

Orari F1 GP Las Vegas 2023 TV8

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di Formula 1 su TV8 in diretta sabato ed in differita domenica.

Sabato 18 novembre

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.45: Race Anatomy

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.40: Qualifiche

Domenica 19 novembre

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14.00: Gara F1

Ore 15.45: Paddock Live

Orari F1 GP Las Vegas 2023 TV8 SKY e NOW

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di Formula 1 su SKY e NOW in diretta.

Giovedì 16 novembre

Ore 12: conferenza stampa piloti (differita)

Ore 12.30: Paddock Live Pit Walk

Ore 12.45: Las Vegas Open Ceremony

Venerdì 17 novembre

Ore 5.15: Paddock Live

Ore 5.30: F1 – prove libere 1

Ore 6.30: Paddock Live

Ore 8.45: Paddock Live

Ore 9: F1 – prove libere 2

Ore 10: Paddock Live

Ore 10.30: Paddock Live Show

Ore 11: Conferenza stampa – team principal

Sabato 18 novembre

Ore 5.15: Paddock Live

Ore 5.30: F1 – prove libere 3

Ore 6.30: Paddock Live

Ore 8.15: Warm Up

Ore 8.30: Paddock Live

Ore 9: F1 – Qualifiche

Ore 10.15: Paddock Live

Ore 10.45: Paddock Live Show

Domenica 19 novembre

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7: F1 gara (prime repliche alle 10, alle 17 e alle 20)

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: Debriefing

Ore 12: Race Anatomy

