Ray-Ban Scuderia Ferrari 2023: svelata in occasione del Gran Premio di Monza l’ultima edizione limitata di occhiali da sole Ray-Ban per Scuderia Ferrari Monza Limited. Progettato per celebrare il vero spirito delle corse, questo modello premium è realizzato al 100% in fibra di carbonio rossa con dettagli gialli di Modena, un must-have per tutti i veri tifosi.

Ray-Ban Scuderia Ferrari 2023: Charles Leclerc indossa gli occhiali Monza Limited

In quanto precursori delle tendenze più iconiche nel design delle corse, Ray-Ban e il team di Scuderia Ferrari non hanno lasciato nulla al caso. Progettato per ridefinire il concetto di stile orientato alla prestazione con materiali all’avanguardia, è il perfetto connubio tra stile e performance. È un vero riflesso della passione condivisa tra i due marchi per la velocità e il design.

Gli occhiali da sole in edizione limitata sono perfetti per tutti gli appassionati di corse che desiderano mostrare il loro legame con Scuderia Ferrari. È un’opportunità unica per possedere un pezzo di storia delle corse e celebrarne il vero spirito. Pronti per correre con stile?

Il nuovo modello premium in edizione limitata è realizzato per celebrare il vero spirito delle corse con i colori di Scuderia Ferrari. Completo di iconiche aste in fibra di carbonio rossa, dettagli gialli di Modena e lenti con specchio Chromance. Gli occhiali da sole sono forniti di un packaging speciale e una carta di autenticità.

