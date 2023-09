Orari oggi F1 GP Monza 2023 in diretta su TV8 e Sky e su Now

Ecco gli Orari oggi F1 GP Monza 2023 su TV8 con il via della gara in diretta Domenica 3 Settembre alle 15:00 insieme a Sky e Now.

La stagione europea della Formula 1 si chiude con il tradizionale appuntamento di Monza, che rappresenta anche la gara di casa per Pirelli. Nell’immaginario collettivo, Monza è sinonimo di velocità, non per niente è definito il suo Tempio: su questo tracciato è stata disputata la gara con la velocità media più alta (247,585 km/h) nella storia della massima competizione automobilistica, primato stabilito da Michael Schumacher nel 2003 e mai più superato.

Il Gran Premio d’Italia è una delle corse che si è disputata in ogni edizione del Campionato del Mondo Piloti, a partire dalla prima edizione del 1950. Si è sempre disputata a Monza con un’unica eccezione, quando la corsa fu ospitata a Imola. Inaugurato nel 1922, L’Autodromo di Monza è uno dei più antichi al mondo ancora in funzione, secondo solo a quello di Indianapolis. La squadra con più vittorie nel palmares è Scuderia Ferrari (19 su 72 Gran Premi totali) e i piloti con più primi successi sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton (cinque a testa).

I vincitori degli ultimi cinque Gran Premi a Monza sono sempre stati differenti: Lewis Hamilton (2018), Charles Leclerc (2019), Pierre Gasly (2020), Daniel Ricciardo (2021) e Max Verstappen (2022).

Orari oggi F1 GP Monza 2023 su TV8

Sabato 2 settembre

Ore 16: F1 – qualifiche

Domenica 3 settembre

Ore 15: F1 gara

Orari oggi F1 GP Monza 2023 su Sky e NOW

Sabato 2 settembre

Ore 9.35: F3 – Sprint Race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 – qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Domenica 3 settembre

Ore 8.10: F3 – Feature Race

Ore 9.50: F2 – Feature Race

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 gara

Ore 17: Paddock Live

