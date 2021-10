Gran Turismo 7 uscirà il 4 marzo 2022 e avrà un parco auto comprendente oltre 400 vetture del passato, del presente e del futuro.

Manca ancora qualche mese al 4 marzo 2022, giorno in cui uscirà il tanto atteso Gran Turismo 7 per Play Station 4 e Play Station 5, e che noi non vediamo l’ora di provare.

Giustamente, per alimentare l’hype, Sony ha pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Play Station un nuovo video, in cui Kazunori Yamauichi, game director di Gran Turismo 7, ha parlato delle auto che saranno presenti. Si parla di oltre 400 auto, e nel video si vede molto bene come siano di tutte le epoche, anche del futuro!

Le vetture di Gran Turismo 7

Yamauichi e il trailer fanno vedere in anteprima alcune in auto iconiche, “molte delle auto più affascinanti della storia dell’automobilismo”, riprendendo le parole del game director. I giocatori infatti potranno guidare leggende quali Ferrari 250 GTO del 1962, e Jaguar E-Type, ma anche Toyota 200GT del 1967, Pontiac Trans Am, Honda NSX e Mercedes CLK LM. Immancabili concept car futuristiche e molto moderne, come la meravigliosa Mazda RX-Vision GT3 Concept, e la Lamborghini V12 Vision Gran Turismo.

Oltre all’enorme varietà di vetture disponibili, Gran Turismo 7 punta ad essere il migliore simulatore di guida anche per il sistema dinamico di tempo e meteo, molto complesso e realizzato con dati NASA. Ci saranno tantissimi circuiti di gara, ma anche paesaggi urbani che i giocatori potranno usare come sfondi per scattare foto.

Gran Turismo 7, però, se la dovrà vedere con Forza Horizon 5 per Xbox Series X/S, Xbox One e Windows 10/11, in uscita il 9 novembre 2021 e anche lui forte di tempo dinamico e di un parco auto che va oltre le 400 vetture.

Difficile scegliere, vero?

—–

