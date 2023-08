Kia League of Legends Finale 2023: EV9 protagonista del video “Stay true to your lane”

Kia League of Legends Finale 2023: la casa automobilistica ha diffuso un nuovo video per celebrare la partnership, che la vede nel ruolo di sponsor per il quinto anno consecutivo di League of Legends EMEA Championship.

Il video illustra l’innovativa visione di Kia per il futuro attraverso le numerose tecnologie introdotte sui propri veicoli, descrivendo tutte le caratteristiche high tech che connotano EV9, l’avveniristico suv completamente elettrico, pronto a scrivere un nuovo capitolo della mobilità sostenibile.

Kia League of Legends Finale 2023: la campagna video

Il video inizia con una sequenza di immagini di alcuni giocatori, già noti al pubblico, perché protagonisti di precedenti video di “Stay true to your lane”. Una serie di scatti ravvicinati di EV9 in penombra, mettono in evidenza l’iconica firma luminosa a Led del suv e la silhouette che suggerire sicurezza e padronanza in ogni situazione. Le clip delle precedenti finali League of Legends si sovrappongono ad una voce fuori campo che annuncia la collaborazione tra League of Legends e Kia anche per quest’anno, poi il video si chiude con riprese dinamiche di EV9 in un paesaggio desertico.

Kia ha annunciato, all’inizio dell’anno, il rinnovo della partnership con League of Legends EMEA Championship (LEC), tagliando l’importante traguardo del primo lustro. La collaborazione sottolinea la volontà di Kia di ricercare sempre l’eccellenza e di instaurare sinergie tra gli utenti Kia e gli appassionati degli eSport: sia il brand Kia che i giocatori sono giovani e motivati, affascinati ed esperti di tecnologia e sempre alla ricerca di novità tech.

Nell’ambito di questa partnership, un’altra campagna di successo #LegendsGoElectric, ha avuto come protagonista la popolare cosplayer Alyson Tabbitha che ha ideato una versione digitale della campionessa di League of Legends, Katarina, ed esorta i fan a imitarla. Kia parteciperà alle finali della stagione League of Legends, che si terranno a Montpellier, in Francia, dal 9 al 10 settembre presso la Sud de France Arena.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.