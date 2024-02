Il Tesla Supercharger più grande del mondo avrà 160 postazioni

Tesla sta costruendo la più grande stazione di Supercharger al mondo in California, con oltre 160 postazioni e 16 postazioni drive-through per veicoli con rimorchio. La stazione sarà alimentata da una microrete composta da batterie e pannelli solari.

Tesla sta progettando la costruzione della più grande stazione di Supercharger al mondo, in California. Un progetto che non solo rafforza la leadership di Tesla nel settore dei veicoli elettrici, ma offre anche una finestra sul futuro della ricarica delle auto elettriche.

La rete di Supercharger di Tesla è già riconosciuta come la più avanzata al mondo, garantendo agli utenti Tesla una ricarica elettrica veloce e affidabile. Tuttavia, l’ambizione di Tesla di espandere e migliorare questa rete dimostra un impegno costante verso l’innovazione e l’adattamento alle esigenze di una flotta di veicoli elettrici in rapida crescita.

L’esigenza di più stazioni di ricarica, con un maggior numero di postazioni per stazione, si fa sentire in modo particolare per accomodare nuovi tipi di veicoli elettrici, come i camion, che stanno iniziando a percorrere le strade del Nord America. Tesla risponde a queste esigenze con la pianificazione di una stazione di Supercharger che promette di essere un punto di svolta.

The world’s new largest Supercharger is coming soon to Kern County, California!!

By my count, 164 charging stalls are planned as part of a new Microgrid project off I-5 near Lost Hills. The site will include 16 pull-through chargers, and solar canopies above every parking stall. pic.twitter.com/R9T4XtHecz

