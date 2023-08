F1 GP Monza 2023: come arrivare, orari, dove comprare i biglietti

Ecco come arrivare al GP F1 Monza 2023, che come da calendario di F1 terrà da sabato 1 a domenica 3 settembre 2023. Come di consueto, teatro dell’evento sarà l’Autodromo Nazionale di Monza, e ad accompagnare l’occasione anche il Fuori GP, con eventi sparsi per tutta la città brianzola.

Dove comprare i biglietti ed i prezzi

La vendita dei biglietti viene effettuata online sul portale ticketone dedicato, ai seguenti prezzi:

Da 40 a 100 € per la giornata del 1 settembre;

Da 60 a 300 € per la giornata del 2 settembre;

Da 90 a 600 € per la giornata del 3 settembre;

Da 165 a 1098 € per tutti e tre i giorni;

Il prezzo più basso è relativo al prato, quello più alto alle tribune di fronte ai Paddock e alla Tribuna Roggia.

Come arrivare all’Autodromo di Monza in auto e dove parcheggiare

Per arrivare all’Autodromo di Monza in Auto, da Milano, bisogna prendere Viale Fulvio Testi o Viale Brianza e arrivare fino al Rondò dei Pini e alla Villa Reale brianzola, e seguire poi per l’ingresso al Parco da Porta Vedano. Dalle altre città:

Da Torino occorre prendere l’Autostrada A4 Torino-Milano e poi Milano-Venezia fino all’uscita Cinisello Balsamo-Sesto San Giovanni-Milano Viale Zara, e poi come da Milano.

Da Roma, Firenze e Bologna: Autostrada A1 per Milano, poi Tangenziale Est e dopo la barriera Uscita 16 direzione Monza o uscita 20 Vimercate direzione Villasanta.

Da Genova: Autostrada A7 per Milano, poi Tangenziale Ovest direzione Venezia e infine Tangenziale Est come sopra.

Da Venezia o Brennero: Autostrada A4 direzione Milano fino uscita Agrate, quindi SP 13 per Monza o Concorezzo con ingresso a porta Villasanta; o per Vimercate con ingresso a Porta S. Giorgio o porta Lesmo.

Da Como o Varese: Autostrada A9 fino a Saronno, poi SS 527 fino al Rondò dei Pini, poi come da Milano; o attraverso Bovisio Masciago fino a Desio per porta Biassono o porta Vedano;

Durante il GP Monza 2023 non è possibile accedere all’autodromo con auto e moto private, ma occorre lasciare i veicoli nei parcheggi esterni e poi recarsi al Tempio della Velocità a piedi o con una delle navette disponibili.

Sono a disposizione 7 aree di parcheggio:

PARCHEGGIO ARANCIONE: Maestoso, Monza – Via Lissoni | Ospedale, Monza – Via Paganini;

Maestoso, Monza – Via Lissoni | Ospedale, Monza – Via Paganini; PARCHEGGIO BLU: Monza, Palazzetto – Via Stucchi/Via Tognini | Monza – Viale Stucchi/angolo viale Sicilia;

Monza, Palazzetto – Via Stucchi/Via Tognini | Monza – Viale Stucchi/angolo viale Sicilia; PARCHEGGIO GOLD: Porta Monza – Viale Cavriga

Porta Monza – Viale Cavriga PARCHEGGIO MARRONE: Biassono – Via dell’industria | Biassono – Via Europa/angolo via Locatelli | Biassono – Via Emilia | Vedano al Lambro – Via G. Marconi

Biassono – Via dell’industria | Biassono – Via Europa/angolo via Locatelli | Biassono – Via Emilia | Vedano al Lambro – Via G. Marconi PARCHEGGIO PLATINO: Vedano – Via Achille Grandi

Vedano – Via Achille Grandi PARCHEGGIO VERDE: Biassono, Palazzetto – via Parco | Biassono – Via Parco | Biassono – via Parco Costa Bassa | Biassono, Stazione – Via Madonna delle Nevi | Biasono, via Sciavatera

Biassono, Palazzetto – via Parco | Biassono – Via Parco | Biassono – via Parco Costa Bassa | Biassono, Stazione – Via Madonna delle Nevi | Biasono, via Sciavatera PARCHEGGIO VIOLA: Monza – via Martiri delle Foibe | Centro Comm. Rondò dei Pini – Monza Via Lario

I prezzi dei parcheggi

I prezzi per il 1 settembre vanno da 27,50 € del Parcheggio Blu, comprensivo della navetta, ai 44 € del Parcheggio Arancione e Gold.

I prezzi per il 2 settembre vanno da 27,50 € del Parcheggio Viola, comprensivo della navetta, ai 55 € dei parcheggi Gold e Platino.

I prezzi per il 3 settembre vanno da 27,50 € del Parcheggio Viola, comprensivo della navetta, ai 55 € dei parcheggi Gold e Platino.

L’abbonamento 2 giorni, 2 e 3 settembre, va dai 55 € del Parcheggio Marrone ai 110 € del Parcheggio Platino. L’abbonamento di tutti e tre i giorni va da 99 € del Parcheggio Arancione ai 154 € del Parcheggio Platino. Tutti i prezzi sono consultabili a questo sito.

Come arrivare all’Autodromo di Monza in treno

Qualora si preferisca evitare il traffico, è possibile arrivare anche in treno: la stazione di Monza, in Via Caduti del Lavoro, è il principale nodo ferroviario della Brianza e si trova sulla Milano-Chiasso.

Dal capoluogo lombardo si raggiunge con le linee S8, S9 e S11 (Milano-Garibaldi) o con il TiLo diretto da Milano Centrale.

Sono poi attive anche delle Navette che portano direttamente all’autodromo:

Nera da Monza FS a Viale Mirabello nel Parco di Monza e viceversa. Attiva tutti e tre i giorni dalle 7.30 alle 21.00;

Blu da Parcheggio Blu (U-Power Stadium) a Viale Mirabello nel Parco di Monza e viceversa. Attiva tutti e tre i giorni dalle 7.30 alle 21.00;

Viola da Via Grigna 13, Monza all’ingresso di Vedano al Lambro (Via Monte Grappa), e viceversa. Attiva il 2 e il 3 settembre dalle 7.30 alle 21.00.

Tutte le navette hanno un costo di 6 € a/r a persona.

Gli orari di ingresso

Di seguito tutti gli orari delle porte d’accesso all’autodromo:

Gate A/B (Vedano): venerdì 7.30-20.00; sabato/domenica 7.00-20.00;

Gate B/C (Costa Alta): venerdì 7.30-20.00; sabato/domenica 7.00-20.00;

Gate C (Costa Bassa): venerdì 7.30-20.00; sabato/domenica 7.00-20.00;

Gate D (Lesmo): venerdì 7.30-20.00; sabato/domenica 7.00-20.00;

Gate G (Mirabello): giovedì 14.00-20.00; venerdì 7.30-20.00; sabato/domenica 7.00-20.00;

Il Fuori GP con Lego, Nintendo e auto storiche

Inaugurato ormai diversi anni fa, il Fuori GP è il programma di eventi che accompagna il GP Monza 2023 con tante iniziative per tutti dal 31 agosto al 3 settebre.

Si parte dal Laboratorio di circo offerto da Big Top, con giocoleria, acrobalance ed equilibrismo. Sempre per i più piccoli è pensato Bungee Fly, con due minishow da 20 minut: il primo una favola raccontata da un trampoliere, il secondo a tema futuristico con 6 ragazzi acrobati.

Il cuore del programma è la centralissima Piazza Trento e Trieste dove si terranno quattro giorni di musica insieme a Radio Number One, e un palco ricco di talk show con ospiti del mondo dello sport e dei motori, nonché della musica con, tra gli altri, Giusi Ferreri, Andy dei Bluvertigo e la Zurawski Band.

Sempre in piazza scenderà il Team Rosso Corsa di Ferrari mentre, sotto l’Arengario, le esposizioni di Lego, fresca di apertura del suo store proprio in Via Carlo Alberto, e Nintendo. In Via Vittorio Emanuele II, l’Associazione Monza Auto Moto Storiche, insieme a Vespa Club Monza e Ferrari storiche porteranno alcuni dei modelli che hanno segnato la storia.

In piazza Carrobiolo ogni sera ci saranno ensemble di jazz e bancarelle per mangiare e rilassarsi, mentre ai Boschetti Reali sarà allestito il Barlegend Redbull Village, con delizie gastronomiche da tutto il mondo e dj set.

