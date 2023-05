Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer 2023: l’orologio creato per misurare il tempo in ogni fuso orario terrestre continua a

conquistare il polso degli appassionati di tutto il mondo. Negli ultimi anni, il Seamaster Aqua Terra Worldtimer di Omega ha riscosso un successo crescente, diventando un orologio ambito da viaggiatori e collezionisti.

Quest’anno, la collezione Worldtimer si arricchisce di tre nuovi modelli: un orologio in titanio con quadrante ottenuto mediante ablazione al laser e due straordinari orologi in acciaio inossidabile. Oltre a vantare una lunetta in ceramica resistenti ai graffi, i tre nuovi modelli sono

tutti dotati di una caratteristica unica nel suo genere: il display Worldtimer.

Al centro del quadrante, Omega ha riprodotto una rappresentazione della Terra osservata dal Polo Nord, con i continenti colorati ottenuti tramite ablazione al laser su una superficie in titanio grado 5. Sebbene impossibile da osservare a occhio nudo, l’intera mappatura è bombata per riprodurre la curvatura terrestre. A incorniciare la carta topografica, un’indicazione delle 24 ore in vetro esalite, suddivisa in sezioni giorno e notte.

Tra le numerose destinazioni mondiali riportate in modo circolare attorno al quadrante e al suo anello esterno si annovera anche Bienne, sede di Omega, in Svizzera. Tutti i toponimi, ad eccezione della capitale britannica, sono colorati in oro giallo. La parola London che indica la capitale britannica è evidenziata in rosso in virtù del Greenwich Mean Time, oggi più formalmente noto come Universal Time Coordinated (UTC).

Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer 2023: il modello in titanio

Questo Worldtimer con cassa da 43 mm in titanio leggero resistente alla corrosione è un modello dal design straordinariamente audace e sportivo per il quale Omega ha scelto di realizzare mediante ablazione al laser l’intero quadrante grigio e nero. Il quadrante non ha elementi applicati, eccezion fatta per la parola London verniciata a mano con colore rosso.

Il quadrante dalla finitura opaca presenta una lunetta in ceramica nera spazzolata e lancette e indici bruniti riempiti di Super-LumiNova bianca che emette una luminescenza blu al buio. Completa il modello un cinturino integrato in caucciù strutturato nero con impunture grigie, una maglia decorativa aggiuntiva in titanio spazzolato grado 2 e una fibbia in titanio grado 2.

Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer 2023: i due modelli in acciaio

Gli amanti del viaggio dallo stile più classico possono scegliere tra due modelli in acciaio inossidabile. Il primo orologio è corredato da un bracciale in acciaio inossidabile coordinato alla cassa dotato di una fibbia con chiusura a farfalla; il secondo, invece, è corredato da un cinturino integrato in caucciù verde con impunture grigie, una maglia decorativa aggiuntiva in acciaio lucido e una fibbia déployante lucida e spazzolata.

Ciascun modello con cassa da 43 mm in acciaio inossidabile presenta un quadrante in PVD verde con finitura spazzolata a raggi di sole incorniciato da una lunetta in ceramica verde lucida e spazzolata. Conferiscono ulteriore luminosità al quadrante gli indici e le lancette in oro Moonshine 18K.

Cuore pulsante di tutti i nuovi modelli Seamaster Aqua Terra Worldtimer è il calibro Omega Co-Axial Master Chronometer 8938, certificato dall’Istituto federale svizzero di metrologia secondo i più elevati standard di precisione. Ciascun modello garantisce inoltre straordinarie prestazioni anche in profondità offrendo un’impermeabilità fino a 150 m.

—–

