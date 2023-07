Puma BMW M Motorsport autunno inverno 2023: 24H of Thrills Collection

Puma BMW M Motorsport autunno inverno 2023: le due aziende presentano, per la prossima stagione invernale, la loro ultima collaborazione, la 24H of Thrills Collection. Progettata per portare l’emozione delle gare di GT e di endurance nella vita di tutti i giorni, questa collezione cattura l’essenza della velocità, della potenza e della precisione che è il cuore di BMW M Motorsport.

La 24H of Thrills Collection incarna la passione e l’innovazione che definiscono la collaborazione tra Puma e BMW M Motorsport. Questa linea permette agli appassionati di motorsport di abbracciare l’adrenalina della pista nella vita di tutti i giorni, combinando stile e performance senza soluzione di continuità.

Tra i pezzi di spicco della collezione ci sono la graphic hoodie e la t-shirt con grafiche BMW M Motorsport, che incarnano la tecnologia all’avanguardia e le performance per cui BMW M Motorsport è rinomata. Questi capi sono una dichiarazione audace e celebrano lo spirito del motorsport sia in pista che in città.

Per chi cerca un look più casual ma elegante, la Life crew neck sweater e i pants BMW M Motorsport Life sono la scelta perfetta. Realizzati con materiali sostenibili, questi capi non solo privilegiano il comfort, ma sono anche dotati di maniche e orlo regolabili per una vestibilità personalizzata.

Capo perfetto per la stagione invernale è la BMW M Motorsport Women’s Down Jacket in Stone Gray che con la sua forma overpuff e il cappuccio regolabile combina moda e funzionalità.

La color palette della collezione riflette lo spirito dinamico di BMW M Motorsport, con tonalità iconiche come PUMA Black, PUMA White, Cool Cobalt, Pro Blue, Pop Red e il nuovo colore stagionale Stone Gray. Questi colori si integrano perfettamente con l’estetica elegante e moderna della collezione, rendendola un must-have per gli appassionati di motorsport.

